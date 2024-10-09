Гостаможня выявила нарушений правил почти на 17 млрд гривен с начала года

Таможенники осматривают микроавтобус. Фото: Государственная таможенная служба Украины

Государственная таможенная служба Украины отчиталась по результатам работы за девять месяцев. С начала года выявлены нарушения таможенных правил на почти 17 млрд гривен, изъята контрабанда на сумму 430 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины в среду, 9 октября.

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Нарушения таможенных правил

С января по сентябрь таможни Гостаможслужбы выявили 7259 нарушений таможенных правил на 17 млрд гривен.

"Стоимостный показатель увеличился почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", — говорится в сообщении

По 2273 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму 430 млн гривен.

Обзор груза с собакой. Фото: Государственная таможенная служба Украины

Что провозили граждане:

промышленные товары на сумму 304 млн гривен;

транспортных средств на сумму более 68 млн гривен;

продовольственных товаров на сумму свыше 52 млн гривен;

валюты на сумму 6 млн гривен.

"По 2 161 делу о нарушении таможенных правил, в том числе заведенных в предыдущих периодах, таможнями применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 58,6 млн гривен, из которых взыскано в Госбюджет 57,9 млн гривен" , — отмечается в отчете.

Данные таможни за девять месяцев. Фото: Государственная таможенная служба Украины

В суды таможенники направили 3969 дел о нарушении таможенных правил на сумму почти 16,6 млрд гривен.

"По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму 1,9 млрд гривен", — отметили в Гостаможслужбе.

Контрабанда в автомобиле. Фото: Государственная таможенная служба Украины

Напомним, оригинальные способы провезти запрещенные вещества в Украину придумали двое иностранцев — наркотики хоронили в нашей подушке. Выявить контрабанду таможенникам помог служебный пес.

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