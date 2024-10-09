Держмитниця виявила порушень правил на майже 17 млрд гривень з початку року

Митники оглядають мікроавтобус. Фото: Державна митна служба України

Державна митна служба України відзвітувала за результатами роботи за дев'ять місяців. З початку року виявлено порушень митних правил на майже 17 млрд гривень, вилучено контрабанди на суму 430 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України у середу, 9 жовтня.

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Порушення митних правил

З січня по вересень митниці Держмитслужби виявили 7 259 порушень митних правил на 17 млрд гривень.

"Вартісний показник збільшився майже у 2,5 раза порівняно з аналогічним періодом 2023 року", — йдеться в повідомленні.

У 2 273 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 430 млн гривень.

Огляд вантажу з собакою. Фото: Державна митна служба України

Що провозили громадяни:

промислові товари на суму 304 млн гривень;

транспортних засобів на суму понад 68 млн гривень;

продовольчих товарів на суму понад 52 млн гривень;

валюти на суму 6 млн гривень.

"У 2 161 справі про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 58,6 млн гривень, з яких стягнуто до Держбюджету 57,9 млн гривень", — зазначається у звіті.

Дані митниці за дев'ять місяців. Фото: Державна митна служба України

До судів митники скерували 3 969 справ про порушення митних правил на суму майже 16,6 млрд гривень.

"За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 1,9 млрд гривень", — зазначили в Держмитслужбі.

Контрабанда в авто. Фото: Державна митна служба України

Нагадаємо, оригінальні способи провезти заборонені речовини до України вигадали двоє іноземців — наркотики ховали у нашийній подушці. Виявити контрабанду митникам допоміг службовий пес.

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