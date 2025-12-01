Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Константин и Влада Либеровы впервые стали родителями

Константин и Влада Либеровы впервые стали родителями

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 23:49
Либеровы стали родителями - фото из роддома
Константин и Владислава Либеровы. Фото: libkos

Украинские фотографы Константин и Владислава Либеровы впервые стали родителями. Они назвали новорожденного сына Ноем.

Об этом супруги сообщили в Instagram в понедельник, 1 декабря.

Реклама
Читайте также:
Константин и Влада Либеровы впервые стали родителями - фото 1
Пост Либеровых. Фото: скриншот

Либеровы стали родителями

Так, у Либеровых у них родился сын. Малыш появился на свет 29 ноября.

"Привет, маленький Ной! Мы тебя очень ждали. Обещаем, тебе будет с нами весело", — написали они в заметке.

На снимке Константин и Владислава в больничной койке. Женщина держит новорожденного на руках.

Напомним, что в Киеве фотографы Константин и Владислава Либеровы совместно с ДТЭК открыли выставку "К свету". Фотопроект посвящен украинским энергетикам и свету как символу несокрушимости.

А до этого фотографы Константин и Влада Либеровы анонсировали выпуск документального фильма об украинских военных в Крынках. Они считают, что фотографий недостаточно, чтобы передать все, что там происходит.

рождение ребенок сыновья новорожденные фотографы
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации