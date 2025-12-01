Либеровы стали родителями - фото из роддома

Константин и Влада Либеровы впервые стали родителями
Украинские фотографы Константин и Владислава Либеровы впервые стали родителями. Они назвали новорожденного сына Ноем.
Об этом супруги сообщили в Instagram в понедельник, 1 декабря.
Либеровы стали родителями
Так, у Либеровых у них родился сын. Малыш появился на свет 29 ноября.
"Привет, маленький Ной! Мы тебя очень ждали. Обещаем, тебе будет с нами весело", — написали они в заметке.
На снимке Константин и Владислава в больничной койке. Женщина держит новорожденного на руках.
Напомним, что в Киеве фотографы Константин и Владислава Либеровы совместно с ДТЭК открыли выставку "К свету". Фотопроект посвящен украинским энергетикам и свету как символу несокрушимости.
А до этого фотографы Константин и Влада Либеровы анонсировали выпуск документального фильма об украинских военных в Крынках. Они считают, что фотографий недостаточно, чтобы передать все, что там происходит.
