Ліберови стали батьками - фото з пологового

Костянтин та Влада Ліберови вперше стали батьками
Українські фотографи Костянтин і Владислава Ліберови вперше стали батьками. Вони назвали новонародженного сина Ноєм.
Про це подружжя повідомило у Instagram у понеділок, 1 грудня.
Ліберови стали батьками
Так, у Ліберових них народився син. Малюк з’явився на світ 29 листопада.
"Привіт, маленький Ной! Ми тебе дуже чекали. Обіцяємо, тобі буде з нами весело", — написали вони у дописі.
На знімку Костянтин і Владислава у лікарняному ліжку. Жінка тримає новонародженого на руках.
Нагадаємо, що у Києві фотографи Костянтин і Владислава Ліберови спільно з ДТЕК відкрили виставку "До світла". Фотопроєкт присвячений українським енергетикам і світлу як символу незламності.
А до цього фотографи Констянтин і Влада Ліберови анонсували випуск документального фільму про українських військових у Кринках. Вони вважають, що фотографій недостатньо, щоб передати все, що там відбувається.
Читайте Новини.LIVE!