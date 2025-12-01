Відео
Костянтин та Влада Ліберови вперше стали батьками

Костянтин та Влада Ліберови вперше стали батьками

Дата публікації: 1 грудня 2025 23:49
Ліберови стали батьками - фото з пологового
Костянтин і Владислава Ліберови. Фото: libkos

Українські фотографи Костянтин і Владислава Ліберови вперше стали батьками. Вони назвали новонародженного сина Ноєм.

Про це подружжя повідомило у Instagram у понеділок, 1 грудня.

Костянтин та Влада Ліберови вперше стали батьками - фото 1
Пост Ліберових. Фото: скриншот

Ліберови стали батьками

Так, у Ліберових них народився син. Малюк з’явився на світ 29 листопада.

"Привіт, маленький Ной! Ми тебе дуже чекали. Обіцяємо, тобі буде з нами весело", — написали вони у дописі.

На знімку Костянтин і Владислава у лікарняному ліжку. Жінка тримає новонародженого на руках.

Нагадаємо, що у Києві фотографи Костянтин і Владислава Ліберови спільно з ДТЕК відкрили виставку "До світла". Фотопроєкт присвячений українським енергетикам і світлу як символу незламності.

А до цього фотографи Констянтин і Влада Ліберови анонсували випуск документального фільму про українських військових у Кринках. Вони вважають, що фотографій недостатньо, щоб передати все, що там відбувається.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
