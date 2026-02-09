Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Конкурс на главного таможенника — сколько отобрали кандидатов

Конкурс на главного таможенника — сколько отобрали кандидатов

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 23:47
Глава Таможни — в конкурсе осталось 16 претендентов
Таможенное оформление. Иллюстративное фото: Одесская таможня

Шестнадцать участников отбора на должность руководителя Государственной таможенной службы Украины успешно преодолели второй этап. Кандидаты без замечаний сдали тесты на знание законов и готовятся к тщательной проверке биографий.

Об этом сообщил член конкурсной комиссии Андрей Ерашов в комментарии для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Как будут выбирать нового главного таможенника страны

По словам Ерашова, тестирование было анонимным и его показатели впечатляют — все участники справились с заданиями.

"Результат хороший, все кандидаты были хорошо подготовлены. Призываю граждан участвовать и предоставлять информацию, чтобы проверка была максимально объективной", - сказал член конкурсной комиссии.

Теперь претендентов ждет самая сложная часть - спецпроверка. Ее будут проводить сразу десять государственных ведомств. Спецслужбы и антикоррупционные органы детально изучат декларации, имущество и возможные связи кандидатов с Россией. Жизнь каждого претендента рассмотрят под микроскопом.

Андрей Ерашов призвал украинцев участвовать в процессе. Общество может предоставить комиссии факты о недобропорядочности участников. Это сделает отбор максимально объективным.

В марте состоятся решающие собеседования. Комиссия выберет двух лучших профессионалов. Окончательное решение о назначении примет Кабинет Министров.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Кишинева запустили новую систему контроля. Она предназначена для пассажиров без багажа с электронной регистрацией.

Также стало известно, с какими продуктами не пропускают за границу в 2026 году. Законодательство ЕС предусматривает строгие ограничения на перевозку пищевых продуктов.

граница Таможенная служба таможня конкурс должность
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации