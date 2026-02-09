Глава Таможни — в конкурсе осталось 16 претендентов

Таможенное оформление. Иллюстративное фото: Одесская таможня

Шестнадцать участников отбора на должность руководителя Государственной таможенной службы Украины успешно преодолели второй этап. Кандидаты без замечаний сдали тесты на знание законов и готовятся к тщательной проверке биографий.

Об этом сообщил член конкурсной комиссии Андрей Ерашов в комментарии для Новини.LIVE.

По словам Ерашова, тестирование было анонимным и его показатели впечатляют — все участники справились с заданиями.

"Результат хороший, все кандидаты были хорошо подготовлены. Призываю граждан участвовать и предоставлять информацию, чтобы проверка была максимально объективной", - сказал член конкурсной комиссии.

Теперь претендентов ждет самая сложная часть - спецпроверка. Ее будут проводить сразу десять государственных ведомств. Спецслужбы и антикоррупционные органы детально изучат декларации, имущество и возможные связи кандидатов с Россией. Жизнь каждого претендента рассмотрят под микроскопом.

Андрей Ерашов призвал украинцев участвовать в процессе. Общество может предоставить комиссии факты о недобропорядочности участников. Это сделает отбор максимально объективным.

В марте состоятся решающие собеседования. Комиссия выберет двух лучших профессионалов. Окончательное решение о назначении примет Кабинет Министров.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Кишинева запустили новую систему контроля. Она предназначена для пассажиров без багажа с электронной регистрацией.

Также стало известно, с какими продуктами не пропускают за границу в 2026 году. Законодательство ЕС предусматривает строгие ограничения на перевозку пищевых продуктов.