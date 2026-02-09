Голова Митниці — у конкурсі залишилося 16 претендентів

Митне оформлення. Ілюстративне фото: Одеська митниця

Шістнадцять учасників відбору на посаду очільника Державної митної служби України успішно подолали другий етап. Кандидати без зауважень склали тести на знання законів і готуються до ретельної перевірки біографій.

Про це повідомив член конкурсної комісії Андрій Єрашов у коментарі для Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як обиратимуть нового головного митника країни

За словами Єрашова, тестування було анонімним і його показники вражають — усі учасники впоралися із завданнями.

"Результат хороший, усі кандидати були добре підготовлені. Закликаю громадян долучатися й надавати інформацію, щоб перевірка була максимально об'єктивною", — сказав член конкурсної комісії.

Тепер на претендентів чекає найскладніша частина — спецперевірка. Її проводитимуть одразу десять державних відомств. Спецслужби та антикорупційні органи детально вивчать декларації, майно та можливі зв'язки кандидатів із Росією. Життя кожного претендента розглянуть під мікроскопом.

Андрій Єрашов закликав українців долучатися до процесу. Суспільство може надати комісії факти про недоброчесність учасників. Це зробить відбір максимально об’єктивним.

У березні відбудуться вирішальні співбесіди. Комісія вибере двох найкращих професіоналів. Остаточне рішення щодо призначення ухвалить Кабінет Міністрів.

Раніше повідомлялось, що у міжнародному аеропорту Кишинева запустили нову систему контролю. Вона призначена для пасажирів без багажу з електронною реєстрацією.

Також стало відомо, з якими продуктами не пропускають за кордон у 2026 році. Законодавство ЄС передбачає суворі обмеження на перевезення харчових продуктів.