Новые названия для шампанского и коньяка

Шампанское. Фото: Shutterstock

С 1 января 2026 года Украина прекратит продажу "коньяка" и "шампанского". Однако речь идет только о названии — сам напиток останется.

Новини.LIVE рассказывают, чем обусловлены такие изменения.

Реклама

Читайте также:

Почему алкогольные напитки меняют названия

Вместо коньяка в Украине теперь будут использовать название "бренди", а вместо шампанского — "игристое вино". Переходный период для таких изменений длился 10 лет.

Это связано с выполнением Соглашения об ассоциации с ЕС и законодательства о защите географических указаний. С 2023 года украинским производителям было запрещено называть свои сыры пармезаном, рокфором и фетой. Теперь запрещается использовать 13 названий алкогольных напитков: бордо, шабли, шампанское, кальвадос, кьянти, коньяк, портвейн, мадера, херес и испанское игристое вино "Кава".

Как будут наказывать за нарушения

Штрафы за нарушение правил географических указаний составят от 43 235 до 129 705 гривен. Производители должны будут платить штрафные суммы за каждый случай нарушения — независимо от партии, объема или количества бутылок.

В то же время продукция, которую изготовили и промаркировали до 2026 года, может законно продаваться до полного исчерпания складов.

Происхождение названий

Большинство названий алкогольных напитков, которые запрещаются с 1 января, исторически происходят из Франции.

В частности:

коньяк происходит от французского города Cognac в регионе Шаранта, где производят этот напиток;

шампанское — это игристое вино, изготовленное из винограда, который растет в регионе Шампань;

бордо — название известного французского винодельческого региона и одноименного вина, которое производится там;

шабли — известное сухое белое вино из одноименного региона в Бургундии, которое производится исключительно из сорта винограда Шардоне;

кальвадос — это французский яблочный (иногда грушевый) крепкий алкогольный напиток, который производится исключительно во французском регионе Нормандия;

кьянти — сухое красное вино из исторической области Кьянти, расположенной в центральной части региона Тоскана;

портвейн происходит от португальского города Порту (Porto), поскольку именно оттуда этот тип крепленого вина экспортировался в другие страны;

мадера происходит от португальского острова Мадейра, где производится одноименное креплёное вино, получившее название благодаря особому процессу производства (мадеризации) — выдержке при высоких температурах, что придает ему карамельно-ореховые оттенки вкуса;

херес — испанское белое крепленое вино из Андалусии, название которого происходит от испанского города Херес-де-ла-Фронтера (Jerez de la Frontera), основного центра его производства;

испанское игристое вино "Кава" происходит от каталонского слова саѵа — погреб, пещера, поскольку вина выдерживают в подвалах по традиционному методу.

Напомним, что с 1 января в Украине будут действовать новые правила выезда за границу.

Также мы писали, какими будут соцвыплаты в 2026 году.