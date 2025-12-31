Нові назви для шампанського та коньяку

Шампанське. Фото: Shutterstock

З 1 січня 2026 року Україна припинить продаж "коньяку" та "шампанського". Проте йдеться лише про назву — сам напій залишиться.

Чому алкогольні напої змінюють назви

Замість коньяку в Україні тепер використовуватимуть назву "бренді", а замість шампанського — "ігристе вино". Перехідний період для таких змін тривав 10 років.

Це пов’язано з виконанням Угоди про асоціацію з ЄС та законодавства про захист географічних зазначень. Із 2023 року українським виробникам було заборонено називати свої сири пармезаном, рокфором та фетою. Тепер забороняється використовувати 13 назв алкогольних напоїв: бордо, шаблі, шампанське, кальвадос, к’янті, коньяк, портвейн, мадера, херес та іспанське ігристе вино "Кава".

Як каратимуть за порушення

Штрафи за порушення правил географічних зазначень становитимуть від 43 235 до 129 705 гривень. Виробники повинні будуть сплачувати штрафні суми за кожен випадок порушення — незалежно від партії, обсягу чи кількості пляшок.

Водночас продукція, яку виготовили й промаркували до 2026 року, може законно продаватися до повного вичерпання складів.

Походження назв

Бтльшість назв алкогольних напоїв, які забороняються з 1 січня, історично походять з Франції.

Зокрема:

коньяк походить від французького міста Cognac у регіоні Шаранта, де виробляють цей напій;

шампанське — це ігристе вино, виготовлене з винограду, який росте в регіоні Шампань;

бордо — назва відомого французького виноробного регіону та одноіменного вина, що виробляється там;

шаблі — відоме сухе біле вино з однойменного регіону в Бургундії, яке виробляється виключно з сорту винограду Шардоне;

кальвадос — це французький яблучний (іноді грушевий) міцний алкогольний напій, який виробляється виключно у французькому регіоні Нормандія;

к'янті — сухе червоне вино з історичної області К'янті, розташованої в центральній частині регіону Тоскана;

портвейн походить від португальського міста Порту (Porto), оскільки саме звідти цей тип кріпленого вина експортувався до інших країн;

мадера походить від португальського острова Мадейра, де виробляється однойменне кріплене вино, яке отримало назву завдяки особливому процесу виробництва (мадеризації) — витримці при високих температурах, що надає йому карамельно-горіхових відтінків смаку;

херес — іспанське біле кріплене вино з Андалусії, назва якого походить від іспанського міста Херес-де-ла-Фронтера (Jerez de la Frontera), основного центру його виробництва;

іспанське ігристе вино "Кава" походить від каталонського слова сava — льох, печера, оскільки вина витримують у підвалах за традиційним методом.

