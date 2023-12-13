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Конфликт в США по вопросу помощи Украине и позиция республиканцев — эфир Новини.LIVE

13 декабря 2023 21:48
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Конфликт в США по вопросу помощи Украине и позиция республиканцев — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Экономический эксперт и финансовый аналитик Алексей Кущ вместе с ведущей обсудят внутриполитическое противостояние в США по вопросу помощи Украине и настоящую позицию республиканцев в этом вопросе. Также коснутся вопроса будущего НАТО, если президентом США станет Дональд Трамп.

Посмотреть эфир, который начнется в 21:55, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Экономический эксперт и финансовый аналитик Алексей Кущ станет гостем вечернего эфира канала Новини.LIVE. Вместе с ведущей Ланой Шевчук они будут говорить о внутриполитическом противостоянии в США в вопросе помощи Украине и настоящей позиции республиканцев в этом вопросе. Будут рассуждать о том, почему Европа на самом деле до сих пор не считает Украину щитом против России и почему стало труднее достучаться до американцев.

Кроме того, подсчитают, сколько средств Украине нужно, чтобы сдержать российскую агрессию, и как долго государство сможет продержаться без основных доноров в виде США и ЕС. А также рассмотрят возможные атаки от России на фоне примера с "Киевстар".

Напомним, часть американских сенаторов выступила за отложение рождественских каникул. Целью этого назвали продолжение обсуждения и финансирование помощи Украине.

Добавим, Дания планирует утвердить новый пакет военной помощи Украине 14 декабря. В него войдут танки, боеприпасы, беспилотники и другое военное оборудование.

Ранее мы писали, что лидер республиканцев Митч МакКоннелл заявил, что Сенат вряд ли сможет одобрить дополнительный пакет финансирования для Украины к Рождеству. Он сомневается в этой возможности, даже если в ближайшие дни обе партии заключат предусматривающее это соглашение.

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