Конфлікт у США щодо допомоги Україні та позиція республіканців — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Економічний експерт та фінансовий аналітик Олексій Кущ разом з ведучою обговорять внутрішньополітичне протистояння в США в питання допомозі Україні та справжню позицію республіканців у цьому питанні. Також торкнуться питання майбутнього НАТО, якщо президентом США стане Дональд Трамп.

Подивитися ефір, який розпочнеться о 21:55, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Економічний експерт і фінансовий аналітик Олексій Кущ стане гостем вечірнього ефіру на каналі Новини.LIVE. Разом з ведучою Ланою Шевчук вони говоритимуть про внутрішньополітичне протистояння в США з питання допомозі Україні та справжню позицію республіканців в цьому питанні. Міркуватимуть над тим, чому Європа насправді досі не вважає Україну щитом проти Росії і чому стало важче достукатись до американців.

Крім того, підрахують, скільки коштів Україні потрібно, аби стримати російську агресію, та як довго держава зможе протриматись без основних донорів у вигляді США та ЄС. А також розглянуть ймовірні атаки від Росії на тлі прикладу з "Київстаром".

Нагадаємо, частина американських сенаторів виступила за відкладення різдвяних канікул. Метою цього назвали продовження обговорення та ухвалення фінансування допомоги Україні.

Додамо, Данія планує затвердити новий пакет військової допомоги Україні 14 грудня. В нього увійдуть танки, боєприпаси, безпілотники та інше військове обладнання.

Раніше ми писали, що лідер республіканців Мітч Макконнелл заявив, що Сенат навряд чи зможе схвалити додатковий пакет фінансування для України до Різдва. Він сумнівається у цій можливості, навіть якщо найближчими днями обидві партії укладуть угоду, яка це передбачає.