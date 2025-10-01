Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Коммунальные тарифы и цены на проезд — что изменится с 1 октября

Коммунальные тарифы и цены на проезд — что изменится с 1 октября

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 08:12
Что изменится в Украине с 1 октября — цены на коммуналку и проезд
Общественный транспорт: Иллюстративное фото: КГГА

В Украине с 1 октября ожидаются небольшие изменения в тарифах на коммунальные услуги. В большинстве регионов цены и коммуналку и проезд в общественном транспорте останутся неизменными.

Об этом рассказывает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что изменится с 1 октября в Киеве

В Киеве с 1 октября 2025 года повышение стоимости коммунальных услуг и транспорта не произойдет — все тарифы остаются в силе.

Стоимость разовой поездки в общественном транспорте составит 8 грн. Для школьников действует бесплатный проезд, восстановленный с начала учебного года, а также доступны льготные проездные со скидкой 75%.

Тарифы на электроэнергию остаются неизменными — 4,32 грн за кВт-ч для домохозяйств и 2,16 грн за кВт-ч в ночное время для владельцев двухзонных счетчиков. Газ для более 98% потребителей будет стоить 7,96 грн за кубометр, и этот тариф продлен как минимум до апреля 2026 года.

Стоимость водоснабжения и водоотведения, а также тарифы на централизованное отопление в столице тоже останутся без изменений.

Тарифы на содержание домов и придомовых территорий, поднятые еще в середине 2025 года до 12-14 грн/м², также остаются на прежнем уровне.

Что изменится с 1 октября в Харькове

С 1 октября в Харькове произойдут несколько изменений, касающихся тарифов на коммунальные услуги, распределения электроэнергии и условий для предпринимателей.

Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей останется на уровне 4,32 грн за кВт-ч, а для владельцев двухзонных счетчиков в ночное время будет действовать сниженная ставка — 2,16 грн за кВт-ч. В то же время в Харьковской области вводятся новые тарифы на услугу по распределению электроэнергии: 565,85 грн/МВт-ч для 1 класса напряжения и 2 463,44 грн/МВт-ч для 2 класса.

Тарифы на тепло и горячую воду для населения остаются без изменений. Газ для бытовых потребителей также останется по действующему тарифу — 7,96 грн за кубометр.

Что касается водоснабжения и водоотведения, массового повышения с 1 октября не прогнозируется, хотя локальные изменения возможны на уровне отдельных районов или операторов.

Изменения ожидают и предпринимателей. С 1 октября вступают в силу новые правила уплаты единого социального взноса для ФЛП и самозанятых лиц. Теперь не обязательно иметь основное место работы, чтобы быть освобожденным от уплаты ЕСВ "за себя" — достаточно, чтобы работодатель уже уплатил взнос в размере не меньше, чем минимальный. Если же уплаченная сумма меньше, предприниматель должен самостоятельно доначислить ЕСВ, исходя из минимальной базы.

Общественный транспорт в Харькове продолжит работать бесплатно.

Что изменится с 1 октября во Львове

С 1 октября во Львове тарифы на коммунальные услуги остаются без изменений. Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей составляет 4,32 грн за кВт/ч, а для владельцев двухзонных счетчиков в ночной период с 23:00 до 07:00 действует льготный тариф — 2,16 грн за кВт/ч.

Цена на газ для клиентов "Нафтогаза" фиксирована на уровне 7,96 грн за кубометр и будет оставаться такой как минимум до апреля следующего года, тогда как другие поставщики предлагают от 7,79 до 9,99 грн за м³. Например, "Львовэнергосбыт" установил тариф в 8,20 грн за м³. Услуги по централизованному водоснабжению стоят 20,69 грн для абонентов без счетчика и 32,83 грн — для тех, кто имеет приборы учета, а тариф на водоотвод составляет 20,69 грн.

Что касается транспорта, студенты с LeoCard могут ездить в общественном транспорте за 8,5 грн. При оплате общей картой или через приложение LeoCard цена составляет 17 грн, банковской картой — 20 грн, а при оплате наличными водителю - 25 грн. Стоимость перевозки багажа равна 17 грн при безналичной оплате и 25 грн в случае расчета наличными.

Напомним, стало известно, что украинцам изменят тариф на поставку газа уже со следующего года.

А также в Пенсионном фонде рассказали правила назначения субсидий на зиму.

тарифы коммунальные услуги цены проезд общественный транспорт
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации