Что изменится в Украине с 1 октября — цены на коммуналку и проезд

Общественный транспорт: Иллюстративное фото: КГГА

В Украине с 1 октября ожидаются небольшие изменения в тарифах на коммунальные услуги. В большинстве регионов цены и коммуналку и проезд в общественном транспорте останутся неизменными.

Об этом рассказывает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что изменится с 1 октября в Киеве

В Киеве с 1 октября 2025 года повышение стоимости коммунальных услуг и транспорта не произойдет — все тарифы остаются в силе.

Стоимость разовой поездки в общественном транспорте составит 8 грн. Для школьников действует бесплатный проезд, восстановленный с начала учебного года, а также доступны льготные проездные со скидкой 75%.

Тарифы на электроэнергию остаются неизменными — 4,32 грн за кВт-ч для домохозяйств и 2,16 грн за кВт-ч в ночное время для владельцев двухзонных счетчиков. Газ для более 98% потребителей будет стоить 7,96 грн за кубометр, и этот тариф продлен как минимум до апреля 2026 года.

Стоимость водоснабжения и водоотведения, а также тарифы на централизованное отопление в столице тоже останутся без изменений.

Тарифы на содержание домов и придомовых территорий, поднятые еще в середине 2025 года до 12-14 грн/м², также остаются на прежнем уровне.

Что изменится с 1 октября в Харькове

С 1 октября в Харькове произойдут несколько изменений, касающихся тарифов на коммунальные услуги, распределения электроэнергии и условий для предпринимателей.

Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей останется на уровне 4,32 грн за кВт-ч, а для владельцев двухзонных счетчиков в ночное время будет действовать сниженная ставка — 2,16 грн за кВт-ч. В то же время в Харьковской области вводятся новые тарифы на услугу по распределению электроэнергии: 565,85 грн/МВт-ч для 1 класса напряжения и 2 463,44 грн/МВт-ч для 2 класса.

Тарифы на тепло и горячую воду для населения остаются без изменений. Газ для бытовых потребителей также останется по действующему тарифу — 7,96 грн за кубометр.

Что касается водоснабжения и водоотведения, массового повышения с 1 октября не прогнозируется, хотя локальные изменения возможны на уровне отдельных районов или операторов.

Изменения ожидают и предпринимателей. С 1 октября вступают в силу новые правила уплаты единого социального взноса для ФЛП и самозанятых лиц. Теперь не обязательно иметь основное место работы, чтобы быть освобожденным от уплаты ЕСВ "за себя" — достаточно, чтобы работодатель уже уплатил взнос в размере не меньше, чем минимальный. Если же уплаченная сумма меньше, предприниматель должен самостоятельно доначислить ЕСВ, исходя из минимальной базы.

Общественный транспорт в Харькове продолжит работать бесплатно.

Что изменится с 1 октября во Львове

С 1 октября во Львове тарифы на коммунальные услуги остаются без изменений. Стоимость электроэнергии для бытовых потребителей составляет 4,32 грн за кВт/ч, а для владельцев двухзонных счетчиков в ночной период с 23:00 до 07:00 действует льготный тариф — 2,16 грн за кВт/ч.

Цена на газ для клиентов "Нафтогаза" фиксирована на уровне 7,96 грн за кубометр и будет оставаться такой как минимум до апреля следующего года, тогда как другие поставщики предлагают от 7,79 до 9,99 грн за м³. Например, "Львовэнергосбыт" установил тариф в 8,20 грн за м³. Услуги по централизованному водоснабжению стоят 20,69 грн для абонентов без счетчика и 32,83 грн — для тех, кто имеет приборы учета, а тариф на водоотвод составляет 20,69 грн.

Что касается транспорта, студенты с LeoCard могут ездить в общественном транспорте за 8,5 грн. При оплате общей картой или через приложение LeoCard цена составляет 17 грн, банковской картой — 20 грн, а при оплате наличными водителю - 25 грн. Стоимость перевозки багажа равна 17 грн при безналичной оплате и 25 грн в случае расчета наличными.

Напомним, стало известно, что украинцам изменят тариф на поставку газа уже со следующего года.

А также в Пенсионном фонде рассказали правила назначения субсидий на зиму.