Комунальні тарифи і ціни на проїзд — що зміниться з 1 жовтня

Комунальні тарифи і ціни на проїзд — що зміниться з 1 жовтня

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 08:12
Що зміниться в Україні з 1 жовтня — ціни на комуналку та проїзд
Громадський транспорт: Ілюстративне фото: КМДА

В Україні з 1 жовтні очікуються невеликі зміни у тарифах на комунальні послуги. У більшості регіонів ціни та комуналку та проїзд у громадському транспорті залишаться незмінними.

Про це розповідає Новини.LIVE.

Читайте також:

Що зміниться з 1 жовтня у Києві

У Києві з 1 жовтня 2025 року підвищення вартості комунальних послуг і транспорту не відбудеться — усі тарифи залишаються чинними.

Вартість разової поїздки у громадському транспорті становитиме 8 грн. Для школярів діє безкоштовний проїзд, відновлений з початку навчального року, а також доступні пільгові проїзні зі знижкою 75%.

Тарифи на електроенергію залишаються незмінними — 4,32 грн за кВт·год для домогосподарств та 2,16 грн за кВт·год у нічний час для власників двозонних лічильників. Газ для понад 98% споживачів коштуватиме 7,96 грн за кубометр, і цей тариф подовжений щонайменше до квітня 2026 року.

Вартість водопостачання та водовідведення, а також тарифи на централізоване опалення у столиці теж залишаться без змін.

Тарифи на утримання будинків і прибудинкових територій, підняті ще в середині 2025 року до 12-14 грн/м², також залишаються на попередньому рівні.

Що зміниться з 1 жовтня у Харкові

З 1 жовтня у Харкові відбудуться декілька змін, що стосуються тарифів на комунальні послуги, розподілу електроенергії та умов для підприємців.

Тариф на електроенергію для побутових споживачів залишиться на рівні 4,32 грн за кВт-год, а для власників двозонних лічильників у нічний час діятиме знижена ставка — 2,16 грн за кВт-год. Водночас у Харківській області вводяться нові тарифи на послугу з розподілу електроенергії: 565,85 грн/МВт-год для 1 класу напруги та 2 463,44 грн/МВт-год для 2 класу.

Тарифи на тепло і гарячу воду для населення залишаються без змін. Газ для побутових споживачів також залишиться за чинним тарифом — 7,96 грн за кубометр.

Щодо водопостачання і водовідведення, масового підвищення з 1 жовтня не прогнозується, хоча локальні зміни можливі на рівні окремих районів чи операторів.

Зміни очікують і підприємців. Із 1 жовтня набувають чинності нові правила сплати єдиного соціального внеску для ФОП та самозайнятих осіб. Тепер не обов'язково мати основне місце роботи, щоб бути звільненим від сплати ЄСВ "за себе" — достатньо, аби роботодавець уже сплатив внесок у розмірі не меншому, ніж мінімальний. Якщо ж сплачена сума менша, підприємець повинен самостійно донарахувати ЄСВ, виходячи з мінімальної бази.

Громадський транспорт у Харкові продовжить працювати безкоштовно.

Що зміниться з 1 жовтня у Львові

З 1 жовтня у Львові тарифи на комунальні послуги залишаються без змін. Вартість електроенергії для побутових споживачів становить 4,32 грн за кВт/год, а для власників двозонних лічильників у нічний період з 23:00 до 07:00 діє пільговий тариф — 2,16 грн за кВт/год.

Ціна на газ для клієнтів "Нафтогазу" фіксована на рівні 7,96 грн за кубометр і залишатиметься такою щонайменше до квітня наступного року, тоді як інші постачальники пропонують від 7,79 до 9,99 грн за м³. Наприклад, "Львівенергозбут" встановив тариф у 8,20 грн за м³. Послуги з централізованого водопостачання коштують 20,69 грн для абонентів без лічильника та 32,83 грн — для тих, хто має прилади обліку, а тариф на водовідведення становить 20,69 грн.

Щодо транспорту, студенти з LeoCard можуть їздити у громадському транспорті за 8,5 грн. При оплаті загальною картою або через застосунок LeoCard ціна становить 17 грн, банківською карткою — 20 грн, а при оплаті готівкою водієві — 25 грн. Вартість перевезення багажу дорівнює 17 грн при безготівковій оплаті та 25 грн у разі розрахунку готівкою.

Нагадаємо, стало відомо, що українцям змінять тариф на поставку газу вже від наступного року.

А також у Пенсійному фонді розповіли правила призначення субсидій на зиму.

тарифи комунальні послуги ціни проїзд громадський транспорт
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
