Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Коммуналка и выплаты — какие изменения ждут украинцев с 1 августа

Коммуналка и выплаты — какие изменения ждут украинцев с 1 августа

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 07:15
Что изменится в Украине с 1 августа — детали
Люди выходят из общественного транспорта. Фото: Новини.LIVE

С 1 августа существенных изменений для граждан Украины не произойдет. В частности, в Украине с 1 августа не изменятся тарифы на основные коммунальные услуги и цены на проезд в общественном транспорте.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Киев — какие изменения произойдут с 1 августа

С 1 августа существенных изменений для жителей Киева не произойдет. В частности, в августе для киевлян не изменятся тарифы на коммунальные услуги и цены на проезд.

Тариф за одну поездку не повысится с 1 августа 2025 года в Киеве. Сейчас он составляет: метро, автобус, трамвай, троллейбус, фуникулер, городская электричка — 8 грн.

Напомним, что на время летних каникул — с 1 июля по 31 августа — ученики киевских школ будут платить за проезд на общих условиях. Бесплатный проезд будет действовать снова с 1 сентября.

В августе для киевлян минимальная зарплата останется на уровне 8000 гривен. Размер минимальных пенсий также не изменится — последняя индексация была в марте.

Харьков — что ждет горожан в августе

В Харькове с 1 августа продолжат действовать действующие тарифы на коммунальные услуги. Все расценки остаются на уровне, установленном ранее.

В частности, с 1 августа в Харькове для бытовых потребителей тариф на электроэнергию не изменится — сохраняется цена 4,32 грн/кВт-час.

В августе, как и в прошлые месяцы, тариф на газ для 98% бытовых потребителей (клиентов "Нафтогаза") составит 7,96 грн/м³ и останется без изменений.

Местные тарифы на холодную воду и водоотвод для харьковчан также остаются на том же уровне.

Изменений по проезду в общественном транспорте Харькова с 1 августа не предвидится. Проезд в общественном транспорте и в дальнейшем остается бесплатным.

Львов — каких изменений ожидать с 1 августа

Во Львове с 1 августа сохраняются действующие тарифы на коммунальные услуги.

Следовательно, во Львове с 1 августа бытовые потребители и в дальнейшем будут оплачивать электроэнергию по действующему тарифу — 4,32 грн за кВт-ч.

В августе большинство бытовых потребителей, в частности клиенты компании "Нафтогаз", будут платить за газ по неизменной ставке — 7,96 грн за кубометр. Этот тариф будет оставаться актуальным как минимум до конца апреля 2026 года.

Местные тарифы на холодную воду и водоотвод для львовян также остаются на том же уровне.

Изменений по проезду в общественном транспорте Львове с 1 августа не предвидится.

Ранее мы информировали, какие минимальные зарплаты получат медики в августе 2025 года.

Также последний месяц лета принесет украинцам немало финансовых нововведений, среди которых возвращение полноценных штрафных санкций за нарушение правил использования регистратора расчетных операций (РРО).

В частности, мы писали о трех главных нововведениях августа 2025 — штрафы, налоги и переводы.

Также стало известно, изменятся ли в августе 2025 года выплаты для людей с инвалидностью.

Кроме того, мы информировали, какие скидки будут предоставлять в августе для жен УБД.

Также с 1 августа 2025 года украинцев в Польше ждут весомые нововведения.

Стало известно, на какую минимальную зарплату рассчитывать в Польше в августе 2025 года.

коммунальные услуги Украина соцвыплаты август проезд
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации