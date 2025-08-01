Что изменится в Украине с 1 августа — детали

Люди выходят из общественного транспорта. Фото: Новини.LIVE

С 1 августа существенных изменений для граждан Украины не произойдет. В частности, в Украине с 1 августа не изменятся тарифы на основные коммунальные услуги и цены на проезд в общественном транспорте.

Об этом информируют Новини.LIVE.

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Киев — какие изменения произойдут с 1 августа

С 1 августа существенных изменений для жителей Киева не произойдет. В частности, в августе для киевлян не изменятся тарифы на коммунальные услуги и цены на проезд.

Тариф за одну поездку не повысится с 1 августа 2025 года в Киеве. Сейчас он составляет: метро, автобус, трамвай, троллейбус, фуникулер, городская электричка — 8 грн.

Напомним, что на время летних каникул — с 1 июля по 31 августа — ученики киевских школ будут платить за проезд на общих условиях. Бесплатный проезд будет действовать снова с 1 сентября.

В августе для киевлян минимальная зарплата останется на уровне 8000 гривен. Размер минимальных пенсий также не изменится — последняя индексация была в марте.

Харьков — что ждет горожан в августе

В Харькове с 1 августа продолжат действовать действующие тарифы на коммунальные услуги. Все расценки остаются на уровне, установленном ранее.

В частности, с 1 августа в Харькове для бытовых потребителей тариф на электроэнергию не изменится — сохраняется цена 4,32 грн/кВт-час.

В августе, как и в прошлые месяцы, тариф на газ для 98% бытовых потребителей (клиентов "Нафтогаза") составит 7,96 грн/м³ и останется без изменений.

Местные тарифы на холодную воду и водоотвод для харьковчан также остаются на том же уровне.

Изменений по проезду в общественном транспорте Харькова с 1 августа не предвидится. Проезд в общественном транспорте и в дальнейшем остается бесплатным.

Львов — каких изменений ожидать с 1 августа

Во Львове с 1 августа сохраняются действующие тарифы на коммунальные услуги.

Следовательно, во Львове с 1 августа бытовые потребители и в дальнейшем будут оплачивать электроэнергию по действующему тарифу — 4,32 грн за кВт-ч.

В августе большинство бытовых потребителей, в частности клиенты компании "Нафтогаз", будут платить за газ по неизменной ставке — 7,96 грн за кубометр. Этот тариф будет оставаться актуальным как минимум до конца апреля 2026 года.

Местные тарифы на холодную воду и водоотвод для львовян также остаются на том же уровне.

Изменений по проезду в общественном транспорте Львове с 1 августа не предвидится.

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