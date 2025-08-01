Що зміниться в Україні з 1 серпня — деталі

Люди виходять з громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE

З 1 серпня суттєвих змін для громадян України не відбудеться. Зокрема, в Україні з 1 серпня не зміняться тарифи на основні комунальні послуги та ціни на проїзд у громадському транспорті.

Про це інформують Новини.LIVE.

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Київ — які зміни відбудуться з 1 серпня

З 1 серпня суттєвих змін для жителів Києва не відбудеться. Зокрема, у серпні для киян не зміняться тарифи на комунальні послуги та ціни на проїзд.

Тариф за одну поїздку не підвищиться з 1 серпня 2025 року у Києві. Наразі він становить: метро, автобус, трамвай, тролейбус, фунікулер, міська електричка — 8 грн.

Нагадаємо, що на час літніх канікул — з 1 липня до 31 серпня — учні київських шкіл сплачуватимуть за проїзд на загальних умовах. Безплатний проїзд діятиме знову з 1 вересня.

У серпні для киян мінімальна зарплата залишиться на рівні 8000 гривень. Розмір мінімальних пенсій також не зміниться — остання індексація була у березні.

Харків — що чекає на містян у серпні

У Харкові з 1 серпня продовжать діяти чинні тарифи на комунальні послуги. Усі розцінки залишаються на рівні, встановленому раніше.

Зокрема, з 1 серпня у Харкові для побутових споживачів тариф на електроенергію не зміниться — зберігається ціна 4,32 грн/кВт-год.

У серпні, як і минулих місяців, тариф на газ для 98% побутових споживачів (клієнтів "Нафтогазу") становитиме 7,96 грн/м³ й залишиться без змін.

Місцеві тарифи на холодну воду та водовідведення для харків'ян також залишаються на тому ж рівні.

Змін щодо проїзду в громадському транспорті Харкова з 1 серпня не передбачається. Проїзд у громадському транспорті й надалі лишається безоплатним.

Львів — яких змін очікувати з 1 серпня

У Львові з 1 серпня зберігаються чинні тарифи на комунальні послуги.

Відтак, у Львові з 1 серпня побутові споживачі й надалі оплачуватимуть електроенергію за чинним тарифом — 4,32 грн за кВт-год.

У серпні більшість побутових споживачів, зокрема клієнти компанії "Нафтогаз", сплачуватимуть за газ за незмінною ставкою — 7,96 грн за кубометр. Цей тариф залишатиметься актуальним щонайменше до кінця квітня 2026 року.

Місцеві тарифи на холодну воду та водовідведення для львів'ян також залишаються на тому ж рівні.

Змін щодо проїзду в громадському транспорті Львові з 1 серпня не передбачається.

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