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Главная Новости дня Компанию Вакарчука и стендап-шоу признали критически важными

Компанию Вакарчука и стендап-шоу признали критически важными

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 11:33
Компания Вакарчука и стендап-шоу получили статус критически важных - заявление Минкульта
Святослав Вакарчук. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Министерство культуры и стратегических коммуникаций определилось с новым списком критически важных предприятий. Среди них компания Святослава Вакарчука "Суперсимметрия" и "Подпольный стендап" комика Святослава Загайкевича.

Соответствующее решение обнародовали на сайте Минкульта.

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Согласно решению министерства, было установлено, что ООО "Суперсиметрия", которая представляет права на все произведения группы "Океан Эльзы", и ООО "Подпольный стендап" имеют статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований в особый период.

Кроме этих двух организаций, соответствующий статус также получили:ООО "Медиацентр "Вести", ООО "Издательский центр "Академия" (издательство "Академия"), ООО "Фирма "Антология" (издательство "Антология"), ООО "Дидживан" (УНИАН ТВ), ООО "Информационное агентство "Интерфакс-Украина", ООО "Буковинская волна" (радиостанция "Буковинская волна"), ООО "Винж 4" (канал "Бигуди"), ООО "ВИЖН 1+1" (канал "1+1 Украина"), АО "Харьковская книжная фабрика "Глобус"ООО "Украинская радио группа", ГП "Национальный центр Александра Довженко" и Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко".

А также компании: ООО "Консалтинговая фирма "Веданта-эксперт", ООО "Нью фридом", ООО "Поларт", ООО "Новый горизонт", ООО "НФ", ООО "ПКА Групп", ООО "Диджиталс солюшнс" и ООО "СЭС Сириус Украина".

Напомним, в конце ноября 2024 года правительство утвердило постановление №1332, которым обновило правила бронирования от мобилизации через портал "Дія". Отныне все предприятия, имеющие статус критических, должны подтвердить его заново, чтобы их работники оставались забронированными. В частности, компании должны демонстрировать среднюю зарплату не менее 2,5 минимальных (по состоянию на сейчас — от 20 тыс. грн в месяц) за последний квартал. Такую же сумму должен получать и сотрудник, которого планируют бронировать, хотя бы в течение одного месяца этого периода.

Ранее стало известно, что Кабинет министров изменил правила бронирования от мобилизации.

А также нардеп София Федина назвала несправедливой выборочную мобилизацию артистов.

Минкульт Святослав Вакарчук стратегические предприятия шоу-бизнес бронирование
Алина Зиброва - Редактор
Автор:
Алина Зиброва
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