Компанія Вакарчука і стендап-шоу отримали статус критично важливих — заява Мінкульту

Святослав Вакарчук. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Міністерство культури та стратегічних комунікацій визначилося з новим списком критично важливих підприємств. Серед них компанія Святослава Вакарчука "Суперсиметрія" та "Підпільний стендап" коміка Святослава Загайкевича.

Відповідне рішення оприлюднили на сайті Мінкульту.

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Згідно з рішенням міністерства, було встановлено, що ТОВ "Суперсиметрія", яка представляє права на всі твори гурту "Океан Ельзи", і ТОВ "Підпільний стендап" мають статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період.

Окрім цих двох організацій, відповідний статус також отримали: ТОВ "Медіацентр "Вісті", ТОВ "Видавничий центр "Академія" (видавництво "Академія"), ТОВ "Фірма "Антологія" (видавництво "Антологія"), ТОВ "Дідживан" (УНІАН ТБ), ТОВ "Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна", ТОВ "Буковинська хвиля" (радіостанція "Буковинська хвиля"), ТОВ "Вінж 4" (канал "Бігуді"), ТОВ "ВІЖН 1+1" (канал "1+1 Україна"), АТ "Харківська книжкова фабрика "Глобус", ТОВ "Українська радіо група", ДП "Національний центр Олександра Довженка" і Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків".

А також компанії: ТОВ "Консалтингова фірма "Веданта-експерт", ТОВ "Нью фрідом", ТОВ "Поларт", ТОВ "Новий обрій", ТОВ "НФ", ТОВ "ПКА Груп", ТОВ "Діджиталс солюшнс" і ТОВ "СЕС Сіріус Україна".

Нагадаємо, наприкінці листопада 2024 року уряд затвердив постанову №1332, якою оновив правила бронювання від мобілізації через портал "Дія". Відтепер усі підприємства, що мають статус критичних, повинні підтвердити його заново, щоб їхні працівники залишалися заброньованими. Зокрема, компанії повинні демонструвати середню зарплату не менше ніж 2,5 мінімальні (станом на зараз — від 20 тис. грн на місяць) за останній квартал. Таку ж суму має отримувати і співробітник, якого планують бронювати, хоча б протягом одного місяця цього періоду.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів змінив правила бронювання від мобілізації.

А також нардепка Софія Федина назвала несправедливою вибіркову мобілізацію митців.