GoPro на грани банкротства — что произошло в компании

Компания GoPro на грани банкротства — что случилось
Компания GoPro на грани банкротства. По состоянию на сегодня акции упали почти на 100% и капитализация практически обнулилась.
Об этом сообщает Telegram-канал "Про Бизнес, стартапы, IT".
Какая ситуация в компании GoPro
Отмечается, что в 2014 году компания была абсолютным лидером на рынке экшн-камер: выручка достигала 2 млрд долларов, а капитализация — 10 млрд долларов. Акции взлетели до 87 долларов за штуку, а бренд стал настоящим символом приключений и активного образа жизни.ㅤ
Однако сегодня ситуация изменилась совсем в другую сторону. Сейчас капитализация компании упала почти до нулей: GoPro потеряла 9,8 млрд долларов, а акции упали на 97,9% — сейчас они стоят всего 0,75 долларов. Некоторые аналитики уже прогнозируют банкротство компании.
Отметим, компания GoPro — это американская компания, занимающаяся производством одноименных экшн-камер и разработкой сопроводительного программного обеспечения. Она была основана Ником Вудманом в 2002 году.
Компания производила и продавала следующую продукцию:
- камеры серии "HERO",
- БпЛА "Go Pro KARMA Drone" с креплением для камер "HERO",
- широкий выбор аксессуаров для камер "HERO",
- программное обеспечение для редактирования отснятого видео,
- камеры GoPro 360°.
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