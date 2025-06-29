GoPro на грани банкротства — что произошло в компании

Офис компании GoPro. Фото: gopro-ukraine.com

Компания GoPro на грани банкротства. По состоянию на сегодня акции упали почти на 100% и капитализация практически обнулилась.

Об этом сообщает Telegram-канал "Про Бизнес, стартапы, IT".

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Какая ситуация в компании GoPro

Отмечается, что в 2014 году компания была абсолютным лидером на рынке экшн-камер: выручка достигала 2 млрд долларов, а капитализация — 10 млрд долларов. Акции взлетели до 87 долларов за штуку, а бренд стал настоящим символом приключений и активного образа жизни.ㅤ

Однако сегодня ситуация изменилась совсем в другую сторону. Сейчас капитализация компании упала почти до нулей: GoPro потеряла 9,8 млрд долларов, а акции упали на 97,9% — сейчас они стоят всего 0,75 долларов. Некоторые аналитики уже прогнозируют банкротство компании.

Отметим, компания GoPro — это американская компания, занимающаяся производством одноименных экшн-камер и разработкой сопроводительного программного обеспечения. Она была основана Ником Вудманом в 2002 году.

Компания производила и продавала следующую продукцию:

камеры серии "HERO",

БпЛА "Go Pro KARMA Drone" с креплением для камер "HERO",

широкий выбор аксессуаров для камер "HERO",

программное обеспечение для редактирования отснятого видео,

камеры GoPro 360°.

Напомним, ранее эксперты рассказали, целесообразно ли инвестировать в украинский бизнес.

Также президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить решение о введении длительного моратория на проверки бизнеса. Так глава государства планирует обезопасить предпринимателей от давления недобросовестных чиновников.