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Компания GoPro на грани банкротства — что случилось

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 16:11
GoPro на грани банкротства — что произошло в компании
Офис компании GoPro. Фото: gopro-ukraine.com

Компания GoPro на грани банкротства. По состоянию на сегодня акции упали почти на 100% и капитализация практически обнулилась.

Об этом сообщает Telegram-канал "Про Бизнес, стартапы, IT".

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Какая ситуация в компании GoPro

Отмечается, что в 2014 году компания была абсолютным лидером на рынке экшн-камер: выручка достигала 2 млрд долларов, а капитализация — 10 млрд долларов. Акции взлетели до 87 долларов за штуку, а бренд стал настоящим символом приключений и активного образа жизни.ㅤ

Однако сегодня ситуация изменилась совсем в другую сторону. Сейчас капитализация компании упала почти до нулей: GoPro потеряла 9,8 млрд долларов, а акции упали на 97,9% — сейчас они стоят всего 0,75 долларов. Некоторые аналитики уже прогнозируют банкротство компании.

Отметим, компания GoPro — это американская компания, занимающаяся производством одноименных экшн-камер и разработкой сопроводительного программного обеспечения. Она была основана Ником Вудманом в 2002 году.

Компания производила и продавала следующую продукцию:

  • камеры серии "HERO",
  • БпЛА "Go Pro KARMA Drone" с креплением для камер "HERO",
  • широкий выбор аксессуаров для камер "HERO",
  • программное обеспечение для редактирования отснятого видео,
  • камеры GoPro 360°.

Напомним, ранее эксперты рассказали, целесообразно ли инвестировать в украинский бизнес.

Также президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить решение о введении длительного моратория на проверки бизнеса. Так глава государства планирует обезопасить предпринимателей от давления недобросовестных чиновников.

деньги банкрот бизнес компании камера
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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