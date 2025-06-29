GoPro на межі банкрутства — що сталось в компанії

Офіс компанії GoPro. Фото: gopro-ukraine.com

Компанія GoPro на межі банкрутства. Станом на сьогодні акції впали майже на 100% і капіталізація практично обнулилась.

Про це повідомляє Telegram-канал "Про Бізнес, стартапи, IT".

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Яка ситуація у компанії GoPro

Зазначається, що у 2014 році компанія була абсолютним лідером на ринку екшн-камер: виторг сягав 2 млрд доларів, а капіталізація — 10 млрд доларів. Акції злетіли до 87 доларів за штуку, а бренд став справжнім символом пригод і активного способу життя.ㅤ

Однак сьогодні ситуація змінилася зовсім в іншу сторону. Наразі капіталізація компанії впала майже до нулів: GoPro втратила 9,8 млрд доларів, а акції впали на 97,9% — зараз вони коштують лише 0,75 долара. Деякі аналітики вже прогнозують банкрутство компанії.

Зазначимо, компанія GoPro — це американська компанія, що займається виробництвом однойменних екшн-камер та розробкою супроводжувального програмного забезпечення. Вона була заснована Ніком Вудманом в 2002 році.

Компанія виготовляла та продавала таку продукцію:

камери серії HERO,

БпЛА Go Pro KARMA Drone з кріпленням для камер HERO,

широкий вибір аксесуарів для камер HERO,

програмне забезпечення для редагування відзнятого відео,

камери GoPro 360°.

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