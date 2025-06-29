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Головна Новини дня Компанія GoPro на межі банкрутства — що трапилось

Компанія GoPro на межі банкрутства — що трапилось

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 16:11
GoPro на межі банкрутства — що сталось в компанії
Офіс компанії GoPro. Фото: gopro-ukraine.com

Компанія GoPro на межі банкрутства. Станом на сьогодні акції впали майже на 100% і капіталізація практично обнулилась.

Про це повідомляє Telegram-канал "Про Бізнес, стартапи, IT".

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Яка ситуація у компанії GoPro

Зазначається, що у 2014 році компанія була абсолютним лідером на ринку екшн-камер: виторг сягав 2 млрд доларів, а капіталізація — 10 млрд доларів. Акції злетіли до 87  доларів за штуку, а бренд став справжнім символом пригод і активного способу життя.ㅤ 

Однак сьогодні ситуація змінилася зовсім в іншу сторону. Наразі капіталізація компанії впала майже до нулів: GoPro втратила 9,8 млрд доларів, а акції впали на 97,9% — зараз вони коштують лише 0,75 долара. Деякі аналітики вже прогнозують банкрутство компанії.

Зазначимо, компанія GoPro — це американська компанія, що займається виробництвом однойменних екшн-камер та розробкою супроводжувального програмного забезпечення. Вона була заснована Ніком Вудманом в 2002 році. 

Компанія виготовляла та продавала таку продукцію:

  • камери серії HERO,
  • БпЛА Go Pro KARMA Drone з кріпленням для камер HERO,
  • широкий вибір аксесуарів для камер HERO,
  • програмне забезпечення для редагування відзнятого відео,
  • камери GoPro 360°.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, чи доцільно інвестувати в український бізнес

Також Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати рішення про введення тривалого мораторію на перевірки бізнесу. Так очільник держави планує убезпечити підприємців від тиску недобросовісних посадовців.

гроші банкрут бізнес компанії камера
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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