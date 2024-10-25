В Австрии Coca-Cola изымает из продажи 28 млн бутылок напитков

Супермаркет в Европе. Фото: manchestereveningnews.co.uk

В Австрии компания Coca-Cola изымает из продажи около 28 миллионов полулитровых бутылок нескольких видов напитков. Причина — нарушение процесса производства, из-за чего в бутылки могли попасть кусочки металла.

Об этом сообщило издание АРА.

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Компания Coca-Cola HBC Austria GmbH начала масштабный отзыв нескольких видов напитков в Австрии. Речь идет о 28 миллионах полулитровых бутылок. Причина — подозрение на попадание мелких металлических фрагментов в бутылки из-за технического сбоя на производстве.

"Это, пожалуй, самый большой отзыв продукции в истории Австрии: 28 миллионов полулитровых бутылок Coca-Cola, Fanta, Sprite и MezzoMix были возвращены компании в этой стране из среды. Правда, пока не ясно, что будет с этими бутылками", — сказали в Венском рыночном ведомстве.

По информации австрийских СМИ, во время разлива могло сломаться специальное сито.

В перечень продуктов, подлежащих возврату, входят безалкогольные напитки в ПЭТ-таре объемом 0,5 литра марок Coca-Cola, Fanta, Sprite и MezzoMix. В частности, речь идет о партиях с датой годности с 4 февраля 2025 года по 12 апреля 2025 года.

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину более тысячи корпораций объявили о сворачивании своей деятельности на территории государства-агрессора. Но Coca-Cola и Pepsi продолжают развивать свой бизнес в России.

Ранее Новини.LIVE писали, что Coca-Cola, ушедшая с российского рынка после начала большой войны, подала три заявки на регистрацию торговых знаков в РФ.