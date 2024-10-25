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Компанія Coca-Cola вилучає з продажу 28 млн пляшок напоїв

25 жовтня 2024 10:36
Галина Шподарева - редактор
В Австрії Coca-Cola вилучає з продажу 28 млн пляшок напоїв
Супермаркет в Європі. Фото: manchestereveningnews.co.uk
Галина Шподарева - редактор

В Австрії компанія Coca-Cola вилучає з продажу близько 28 мільйонів півлітрових пляшок кількох видів напоїв. Причина — порушення процесу виробництва, через що у пляшки могли потрапити шматочки металу.

Про це повідомило видання АРА.

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Компанія Coca-Cola HBC Austria GmbH розпочала масштабне відкликання кількох видів напоїв в Австрії. Йдеться про 28 мільйонів півлітрових пляшок. Причина — підозра на потрапляння дрібних металевих фрагментів у пляшки через технічний збій на виробництві.

"Це, мабуть, найбільше відкликання продукції в історії Австрії: 28 мільйонів півлітрових пляшок Coca-Cola, Fanta, Sprite і MezzoMix були повернуті компанії в цій країні з середи. Щоправда, поки що не зрозуміло, що буде з цими пляшками", — сказали у Віденському ринковому відомстві.

За інформацією австрійських ЗМІ, під час розливу могло зламатися спеціальне сито.

До переліку продуктів, що підлягають поверненню, входять безалкогольні напої у ПЕТ-тарі об’ємом 0,5 літра марок Coca-Cola, Fanta, Sprite та MezzoMix. Зокрема, йдеться про партії з датою придатності від 4 лютого 2025 року до 12 квітня 2025 року.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії до України понад тисячу корпорацій оголосили про згортання своєї діяльності на території держави-агресора. Але Coca-Cola та Pepsi продовжують розвивати свій бізнес у РФ.

Раніше Новини.LIVE писали, що Coca-Cola, яка пішла з російського ринку після початку великої війни, подала три заявки на реєстрацію торгових знаків у РФ

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