Суд наказал командира воинской части, который совершил незаконную вырубку деревьев

Молоток судьи. Фото: Pexels

В 2022 году полковник Национальной гвардии превысил свои военные полномочия и осуществил незаконную вырубку деревьев благодаря подчиненным солдатам. За это суд его наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, с февраля по август 2022 года командир воинской части предоставлял подчиненным приказы вырубать деревья в заказнике "Черный лес", где на тот момент располагалась часть. В результате вырубки 92 деревьев государству был нанесен ущерб на сумму более 4,4 млн гривен.

На суде Андрей М. признал свою вину и объяснил, что древесину использовали для строительства блиндажей и обеспечения теплом около двух тысяч военнослужащих. Однако директор заказника заявил, что за официальными разрешениями на вырубку к нему никто не обращался. Глава Лисецкого поселкового совета добавил, что с началом войны местная община пыталась всячески поддержать военных, предоставляя им необходимые ресурсы, в том числе и древесину.

Решение суда

Прокурор на судебном заседании просил назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы. Однако суд учел характеристики командира воинской части и его статус участника боевых действий.

Тщательно изучив обстоятельства дела, судья Тисменицкого районного суда Максим Олейник признал Андрея М. виновным в превышении служебных полномочий и незаконной вырубке леса, назначив ему 2 года ограничения по служебным правам. За это время он не будет иметь права на повышение по службе или в звании, а также обязан ежемесячно отчислять 20% своего заработка в государственный бюджет.

Напомним, житель Белгород-Днестровского района вырубал деревья в лесу. Этим он нанес государству ущерб почти на 130 тысяч гривен. Впрочем, суд решил смягчить наказание.

Также мы сообщали, что в Украине были введены штрафы за хранение древесины без документов. Первый штраф в размере 501 гривны за такое нарушение уже выписали жителю Николаева.