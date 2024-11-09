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Командир здійснив незаконну вирубку дерев — як покарав суд

9 листопада 2024 01:32
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Суд покарав командира військової частини, який здійснив незаконну вирубку дерев
Молоток судді. Фото: Pexels
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У 2022 році полковник Національної гвардії перевищив свої військові повноваження та здійснив незаконну вирубку дерев завдяки підлеглим солдатам. За це суд його покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, з лютого по серпень 2022 року командир військової частини надавав підлеглим накази вирубувати дерева в заказнику "Чорний ліс", де на той момент розташовувалася частина. Внаслідок вирубки 92 дерев державі було завдано збитків на суму понад 4,4 млн гривень.

На суді Андрій М. визнав свою провину та пояснив, що деревину використовували для будівництва бліндажів і забезпечення теплом приблизно двох тисяч військовослужбовців. Однак директор заказника заявив, що за офіційними дозволами на вирубку до нього ніхто не звертався. Голова Лисецької селищної ради додав, що з початком війни місцева громада намагалася всіляко підтримати військових, надаючи їм необхідні ресурси, зокрема й деревину.

Рішення суду

Прокурор на судовому засіданні просив про призначення обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі. Однак суд врахував характеристики командира військової частини, а також його статус учасника бойових дій.

Ретельно вивчивши обставини справи, суддя Тисменицького районного суду, Максим Олійник, визнав Андрія М. винним у перевищенні службових повноважень та незаконній вирубці лісу, призначивши йому 2 роки обмеження у службових правах. Протягом цього часу він не матиме права на підвищення по службі чи у званні, а також зобов'язаний щомісяця відраховувати 20% свого заробітку до державного бюджету.

Нагадаємо, мешканець Білгород-Дністровського району вирубував дерева у лісі. Цим він завдав державі збитків майже на 130 тисяч гривень. Втім, суд вирішив пом'якшити покарання.

Також ми повідомляли, що в Україні запровадили штрафи за зберігання деревини без документів. Перший штраф у розмірі 501 гривні за таке порушення вже виписали мешканцю Миколаєва. 

суд судові рішення деревина вирубка лісу війна в Україні ЗСУ

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