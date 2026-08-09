Командир РДК Денис Капустин назвал главную цель России

Командир РДК Денис Капустин. Фото: кадр из видео

Главной целью российских войск на ближайшие месяцы является Славянско-Краматорская агломерация. Минимальная задача оккупантов на это лето — максимально окружить агломерацию и создать плацдарм для дальнейшего прямого штурма. В то же время на других участках фронта пока не наблюдается значительного продвижения российских войск.

Об этом командир Российского добровольческого корпуса (РДК) заявил в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Командир РДК о ключевой цели РФ на ближайшие месяцы

По словам Дениса Капустина, именно Славянско-Краматорская агломерация является главной целью российских войск на ближайшие месяцы. Он отметил, что минимальная задача врага на лето заключается в том, чтобы максимально охватить агломерацию и создать плацдарм для дальнейшего прямого штурма.

В то же время, по словам командира РДК, на других направлениях фронта ситуация остается без существенного продвижения. Капустин также прокомментировал удары российских войск по автозаправочным станциям и ракетные атаки по столице, назвав их попыткой РФ ответить на энергетическую блокаду Крыма и террором.

"Ну, сейчас, объективно, основное направление удара — это, конечно, Славянск и Краматорск, это агломерация, которая, по сути, является основным узлом обороны Вооруженных сил Украины на территории Донбасса. Объективно понятно, что это цель номер один для всей этой путинской кампании.

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И вот после боев в Константиновке сейчас основное направление удара — это непосредственно Славянск-Краматорск. Они стягивают силы, пытаются обойти с одной стороны, всё очевидно.

На других участках фронта действительно сложилась патовая ситуация, где нет какого-либо серьезного продвижения. […] То, что они пытаются наносить удары по АЗС в попытке ответить на энергетическую блокаду Крыма, а также ракетные атаки на столицу в целом — это террор и ничего больше", — пояснил Капустин.

Новини.LIVE сообщали, что Россия разрабатывает собственную сеть спутниковой связи в качестве альтернативы Starlink и уже начинает её использовать. По словам командира РДК Дениса Капустина, система должна обеспечить российским войскам передачу разведывательных данных в режиме реального времени и улучшить управление подразделениями.

Новини.LIVE также писали, что командир РДК Денис Капустин не исключил, что Россия может открыть новый фронт на севере Украины — со стороны Черниговской или Сумской областей. По его словам, таким образом РФ может попытаться рассредоточить украинские Силы обороны и изменить баланс на фронте. Капустин также обратил внимание на встречу Путина с Лукашенко и военные учения по территориальной обороне в Беларуси.