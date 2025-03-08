Кирилл Верес назвал основную задачу ВСУ

Командир 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2" Кирилл Верес. Фото: Кирилл Верес/Facebook

Командир 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2" и Герой Украины Кирилл Верес рассказал, какая сейчас главная задача украинской армии. По его мнению, сейчас нужно думать о возвращении позиций 2023-2024 годов.

Об этом Кирилл Верес сказал в интервью "Радио Свобода".

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Какая основная задача ВСУ сейчас

Кирилл Верес отметил, что сейчас ключевая задача украинской армии - сделать так, чтобы не потерять то, что есть.

"Основная задача ВСУ сейчас — не про***ть то, что есть. Не потери то, что есть. Я думаю, что со мной сейчас согласится 90% командиров переднего края", — сказал командир.

Также он добавил, что Украина пока не готова к границам 1991 года. По словам военного, чтобы хотя бы говорить о возвращении к линии разграничения на 23 февраля 2022 года, нужно сначала восстановить позиции 2023-2024 годов.

"Мы не готовы еще к границам 1991 года. На лично мое видение, тогда были мы больше готовы, чем сейчас", — сказал Верес.

В частности, командир "К-2" рассказал, какая сейчас ситуация в Украине с рекрутингом. По его словам, сейчас на каждом столбе можно увидеть призывы участвовать в ВСУ.

Также Кирилл Верес заявил о снижении количества добровольцев в рекрутинговых центрах. По его словам, это происходит на фоне новостей о возможном перемирии.