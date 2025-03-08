Кирило Верес назвав основне завдання ЗСУ

Командир 20-го окремого полку безпілотних систем "К-2" Кирило Верес. Фото: Кирило Верес/Facebook

Командир 20-го окремого полку безпілотних систем "К-2" та Герой України Кирило Верес розповів, яке наразі головне завдання української армії. На його думку, нині потрібно думати про повернення позицій 2023-2024 років.

Про це Кирило Верес сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Яке основне завдання ЗСУ зараз

Кирило Верес зазначив, що наразі ключове завдання української армії — зробити так, щоб не втрати те, що є.

"Основне завдання ЗСУ зараз — не про***ти те, що є. Не втрати те, що є. Я думаю, що зі мною зараз згодиться 90% командирів переднього краю", — сказав командир.

Також він додав, що Україна поки не готова до кордонів 1991 року. За словами військового, аби хоча б говорити про повернення до лінії розмежування на 23 лютого 2022 року, потрібно спершу відновити позиції 2023-2024 років.

"Ми не готові ще до кордонів 1991 року. На особисто моє бачення, тоді були ми більше готові, аніж зараз", — сказав Верес.

Зокрема, командир "К-2" розповів, яка наразі ситуація в Україні з рекрутингом. За його словами, нині на кожному стовпі можна побачити заклики долучатися до ЗСУ.

Також Кирило Верес заявив про зниження кількості добровольців в рекрутингових центрах. За його словами, це відбувається на тлі новин про можливе перемир'я.