Сергей Захаревич - командир 110-й ОМБр погиб в результате удара РФ

Сергей Захаревич. Фото: facebook Сергея Собко

Во вторник, 1 июля, погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко полковник Сергей Захаревич. Это произошло в результате ракетного удара российских войск по городу Гуляйполе.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

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Зеленский заявил, о в течение всего дня продолжались работы по разбору завалов на месте трагедии.

По словам главы государства, в результате атаки есть погибшие как среди военных, так и среди гражданского населения. В частности, погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Сергей Захаревич, а также другие бойцы этого подразделения. Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Сейчас продолжается полное расследование обстоятельств ракетного удара. Зеленский заявил, что ожидает официальный доклад по этому событию.

По предварительным данным, ранения получили более 30 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Президент подчеркнул, что Украина обязательно даст ответ России на этот удар.

Кроме того, о гибели командира написал и бригадный генерал Сергей Собко.

"Сегодня погиб воин, сын, муж, отец троих детей, мой друг — Сергей Захаревич... Ты был лучшим из нас, когда мы учились, самым талантливым. Был лучшим и потом, когда уже стали офицерами. Мэттис говорил, что есть две черты, которые он ценит в лидерах больше всего — это aggressiveness и initiative. О, это как раз про тебя. Нет у нас более яркого примера офицера с этими двумя качествами", — говорится в заметке.

Пост Сергея Собко. Фото: скриншот

В Генштабе ВСУ также прокомментировали гибель Сергея Захаревича.

"Наша армия потеряла еще одного представителя нового поколения украинских офицеров, которые выросли в боях, стали образцами мужества и инициативного военного лидерства", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе выразили искренние соболезнования близким и всем друзьям полковника Захаревича.

Пост Генштаба Генштаба. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня, 1 июля, оккупанты нанесли удар баллистикой по населенному пункту Гуляйполе Днепропетровской области. В результате обстрела были зафиксированы погибшие и раненые.

Кроме того, в ночь на 1 июля захватчики дронами атаковали Днепропетровскую область. В результате обстрела есть значительные разрушения.