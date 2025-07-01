Сергій Захаревич - командир 110-ї ОМБр загинув внаслідок удару РФ

Сергій Захаревич. Фото: facebook Сергія Собка

У вівторок, 1 липня, загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка полковник Сергій Захаревич. Це сталося внаслідок ракетного удару російських військ по місту Гуляйполе.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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Зеленський заявив, про протягом усього дня тривали роботи з розбору завалів на місці трагедії.

За словами глави держави, внаслідок атаки є загиблі як серед військових, так і серед цивільного населення. Зокрема, загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Сергій Захаревич, а також інші бійці цього підрозділу. Президент висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

Наразі триває повне розслідування обставин ракетного удару. Зеленський заявив, що очікує на офіційну доповідь щодо цієї події.

За попередніми даними, поранення отримали понад 30 осіб. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Президент наголосив, що Україна обов’язково дасть відповідь Росії на цей удар.

Крім того, про загибель командира написав і бригадний генерал Сергій Собко.

"Сьогодні загинув воїн, син, чоловік, батько трьох дітей, мій друг — Сергій Захаревич… Ти був найкращим з нас, коли ми вчилися, найталановитішим. Був найкращим і потім, коли вже стали офіцерами. Меттіс казав, що є дві риси, які він цінує в лідерах найбільше — це aggressiveness та initiative. О, це саме про тебе. Немає в нас яскравішого приклада офіцера із цими двома якостями", — йдеться у дописі.

Пост Сергія Собка. Фото: скриншот

У Генштабі ЗСУ також прокоментували загибель Сергія Захаревича.

"Наша армія втратила ще одного представника нового покоління українських офіцерів, які зросли в боях, стали взірцями мужності та ініціативного військового лідерства", — говориться у повідомленні.

Також у Генштабі висловили щирі співчуття близьким та всім друзям полковника Захаревича.

Пост Генштабу. Фото: скриншот

Нагадаємо, що сьогодні, 1 липня, окупанти завдали удару балістикою по населеному пункту Гуляйполе Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу було зафіксовано загиблих та поранених.

Крім того, у ніч проти 1 липня загарбники дронами атакували Дніпропетровщину. Внаслідок обстрілу є значні руйнування.