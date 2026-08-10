Колумбию потрясло мощное землетрясение: 22 человека погибли

Последствия землетрясения в Колумбии. Фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

На западе Колумбии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека. Десятки людей получили ранения, а под завалами разрушенных зданий могут оставаться заблокированные люди.

Об этом пишет Reuters, передает Новини.LIVE.

Землетрясение ощущалось в Боготе и Эквадоре

Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. Сильные толчки ощущались не только в прилегающих районах, но и в столице Колумбии Боготе, а также в соседнем Эквадоре.

Больше всего от стихии пострадали города Кибдо и Перейра. Там обрушились десятки зданий, из-за чего спасатели продолжают поисково-спасательные работы.

В пострадавшие районы направили армию

По предварительным данным, в результате землетрясения погибли по меньшей мере 22 человека, еще десятки получили травмы. Спасательные службы также сообщают о людях, которые могут находиться под обломками разрушенных зданий.

В пострадавшие районы направили военных для оказания помощи в ликвидации последствий стихийного бедствия. Президент Колумбии также прибыл в один из наиболее пострадавших регионов, чтобы оценить ситуацию и скоординировать работу служб.

Новини.LIVE сообщали, что юг Японии потрясло мощное землетрясение магнитудой 7,1. В результате стихии пострадали не менее 50 человек, повреждены дороги, мосты и здания, а десятки тысяч домохозяйств остались без электроэнергии. Кроме того, более 150 тысячам жителей рекомендовали эвакуироваться, а из-за последствий землетрясения отменили часть авиарейсов и временно приостановили движение поездов.

Новини.LIVE писали, что в Украине также недавно фиксировались подземные толчки. В воскресенье утром, 26 июля, во Львовской области вблизи села Малиновка Львовского района произошло подземное толчёк магнитудой 2,8 по шкале Рихтера. По оценке специалистов, он был едва ощутимым.