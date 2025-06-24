Суд назначил наказание бывшему военному, который на Волыни хотел помочь фиктивному уклонисту

Боец ВСУ в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН

На Волыни судили бывшего бойца ВСУ, который хотел помочь уклоняющемуся переправиться в Польшу. Он наткнулся на подставное лицо и был наказан судом.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно приговору обвиняемый за вознаграждение в размере 7 тысяч долларов США согласился провести военнообязанного мужчину через границу вне официального пункта пропуска в Польшу. Его клиент, сотрудничая с правоохранительными органами, оплатил имитационные купюры. Обвиняемый был задержан в районе села Голядин.

Выяснилось, что обвиняемый ранее проходил военную службу по контракту, но покинул ее.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и выразил искреннее раскаяние. Он ранее неоднократно был судим за незаконное приобретение наркотиков, угон автомобиля и кражу. Также обвиняемый рассказал, что он один из многих детей, а семья бедная.

Решение суда

Суд учел молодой возраст обвиняемого, его трудное положение, а также активное участие в теробороне села Грабово. Также учли то, что парень получил награду командира бригады "За службу" во время военной службы по контракту.

В результате суд постановил назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы на минимально возможный срок - 7 лет, с конфискацией имущества.

Ранее мы информировали, что военный из Одесской области хотел за деньги оформить мужчине отсрочку от мобилизации. Однако во время получения взятки его задержали.

А в Ровенской области судили мастер-сержанта, который требовал взятку у подчиненного. Обещал перевести на другое место службы.