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Колишній боєць ЗСУ допоміг підставному ухилянту — що вирішив суд

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Дата публікації: 24 червня 2025 03:32
Суд призначив покарання колишньому військовому, який на Волині хотів допомогти фіктивному ухилянту
Боєць ЗСУ у кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН
Ключові моменти Деталі справи Рішення суду

На Волині судили колишнього бійця ЗСУ, що хотів допомогти ухилянту переправитись до Польщі. Він натрапив на підставну особу і був покараний судом. 

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з вироком обвинувачений за винагороду в розмірі 7 тисяч доларів США погодився провести військовозобов'язаного чоловіка через кордон поза офіційним пунктом пропуску до Польщі. Його клієнт, співпрацюючи з правоохоронними органами, сплатив імітаційні купюри. Обвинувачений був затриманий в районі села Голядин. 

З'ясувалося, що обвинувачений раніше проходив військову службу за контрактом, але покинув її.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину та висловив щире каяття. Він раніше неодноразово був судимий за незаконне придбання наркотиків, викрадення автомобіля та крадіжку. Також обвинувачений розповів, що він один з багатьох дітей, а родина бідна.

Рішення суду

Суд врахував молодий вік обвинуваченого, його скрутне становище, а також активну участь в теробороні села Грабове. Також врахували те, що хлопець отримав відзнаку командира бригади "За службу" під час військової служби за контрактом.

В результаті суд ухвалив призначити обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі на мінімально можливий строк — 7 років, з конфіскацією майна.

Раніше ми інформували, що військовий з Одещини хотів за гроші оформити чоловіку відстрочку від мобілізації. Однак під час отримання хабаря його затримали.

А на Рівненщині судили майстер-сержанта, який вимагав хабар у підлеглого. Обіцяв перевести на інше місце служби. 

суд ЗСУ Волинська область ухилянти судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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