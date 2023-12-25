"Коляда — это теплое сердце". Украинцы в США колядуют и собирают благотворительные взносы

Люди собрались на празднование традиционного украинского Рождества. Фото: Ульяна Бойчук

"Добрий вечір тобі, пане господарю", "Нова радість стала" и "Небо и земля" колядовали украинцы за океаном, в штате Пенсильвания, в США. Главное, для чего собрались в коляду, – нести слово об Украине, собирать благотворительные взносы на помощь, хранить наследство и передавать его детям.

Как это было — расскажет Ульяна Бойчук.

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Завязываем платки, берем гуцульскую бартку и казацкую саблю, одеваем кожуха, настоящую гуцульскую гуню и начинает по Америке ходить украинская коляда: от дома к дому. Во время репетиций и последних приготовлений каждый делится своими воспоминаниями о Рождестве: сельской и молодой колядке в Украине, приготовления к Святой Ужине и самими празднованиями Рождества: кто что готовит, кто когда садится за стол. Эти все традиции отличаются в каждом украинском доме.

Празднование Рождества. Фото: Ульяна Бойчук

Благотворительная коляда

Маленькая и первая благотворительная коляда собралась в Пенсильвании. Средства, изъятые из коляды, пойдут на нужды Украинской Федерации Америки, благотворительной организации, которая уже более 30 лет помогает Украине.

Колядники поют рождественские колядки. Фото: Ульяна Бойчук

"Коляда замечательная! Спасибо, что пришли к нам, в почетное консульство Украины и собирали средства на благотворительные нужды Украинской Федерации Америки. Желаю украинцам, чтобы это Рождество принесло настоящую победу", – после принятия колядников говорит почетный консул Украины в Пенсильвании Ирина Мазур.

Колядуют здесь от большого к малому. Одна из участниц коляды – пятилетняя Катя. Все время девочка внимательно следит за колядниками, пытается подпевать в такт, когда это уместно, а как только ее спросишь, как ей, все ли хорошо, нравится ли, ответ всегда один – она в восторге.

Самое важное сейчас – это помнить о культуре

Чувствовать важность этого момента и сохранить его, рассказывать детям о коляде и привлекать к участию приоритет номер один.

"Сейчас в Украине очень трудные времена. Вместе с правом на жизнь, наши воины отстаивают право на нашу культуру. Мы здесь должны распространять нашу культуру, рассказывать о ней детям и напоминать, за что именно сейчас идет борьба", — добавляет организатор коляды Марта. Филипп.

Колядники пришли в гости. Фото: Ульяна Бойчук

Едва ли не в первый дом колядники заходят к госпоже Зене Черник. Женщина говорит, что когда слышит колядки, то сразу вспоминает свое детство. Одно из очень ярких воспоминаний – когда они детьми ждали первой звезды, чтобы начать рождественский ужин, а после появления которого можно было колядовать. Говорит, это было одно из лучших времен в жизни, поэтому до сих пор их помнит, и колядка, когда она звучит, напоминает ей о тех ощущениях до сих пор.

"Нынешние колядники здесь в Америке так прекрасно колядуют. Так разогрело сердце, что не хватает слов. Я думаю, что коляда должна распространяться сейчас больше и повсюду, чтобы маленькие дети вырастали с тем, что наши дети и внуки уже имеют проблему изучать слова, язык . Самое первое и самое простое, мы должны их брать на коляду с нами, чтобы они вместе учились тому что-то замечательного", — показывает на маленькую Катюшку в разговоре госпожа Зеня Черник, которая является президентом Украинской Федерации Америки, в очередной раз напоминает, что это прекрасно, что касается ее посетили колядники и когда спрашиваешь ее, что такое коляда, женщина не сдерживает восхищения.

«Коляда — это теплое сердце! , мы тогда садились до ужина. Это были традиции, которые я до сих пор не забываю. И колядка мне это напоминает. Сейчас наша Украина переживает одни из самых трудных времен, силы Украине сейчас, нам нельзя поддаваться, и мне очень тяжело сказать сейчас веселых праздников", — добавляет Зеня Черник.

Празднование Рождества. Фото: Ульяна Бойчук

Пришли колядники и в американские семьи, ведь в этом году впервые за сто лет Украина празднует Рождество Христово с целым миром. Американец Билл жди украинских колядников, даже подготовил небольшую вечеринку у себя дома, собрал соседей и все вместе ждали и слушали украинских колядок.

"Это было здорово. Я не знал, чего ожидать, но это было фантастически и празднично. Слава Украине!", — говорит американец Билл.

Роман с семьей тоже встречал коляду. Все в восторге от увиденного.

"Нас растрогала очень украинская коляда. Спасибо очень! Это лучшее, что было в этом году", — говорит Роман Жуков.