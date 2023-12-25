“Коляда — то є тепле серце”. Українці у США колядують та збирають благодійні внески

Люди зібралися на святкування традиційного українського Різдва. Фото: Уляна Бойчук

"Добрий вечір тобі, пане господарю", "Нова радість стала" та "Небо і земля" колядували українці за океаном, у штаті Пенсільванія, у США. Головне, для чого зібрались у коляду, – це нести слово про Україну, збирати благодійні внески на допомогу, зберігати спадщину та передавати її дітям.

Як це було – розкаже Уляна Бойчук.

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Зав’язуємо хустки, беремо гуцульську бартку та козацьку шаблю, одягаємо кожуха, справжню гуцульську гуню і починає Америкою ходити українська коляда: від хати до хати. Під час репетицій та останніх приготувань, кожен ділиться своїми спогадами про Різдво: сільську та молоду колядки в Україні, приготування до Святої Вечері та самими святкуваннями Різдва: хто що готує, хто коли сідає за стіл. Ці всі традиції різняться у кожній українській хаті.

Святкування Різдва. Фото: Уляна Бойчук

Благодійна коляда

Маленька та перша цьогоріч благодійна коляда зібралась у Пенсильванії. Кошти, вилучені із коляди, підуть на потреби Української Федерації Америки, благодійної організації, яка вже понад 30 років допомагає Україні.

Колядники співають різдвяні колядки. Фото: Уляна Бойчук

"Коляда чудова! Дякую, що прийшли до нас, у почесне консульство України і збирали кошти на благодійні потреба Української Федерації Америки. Бажаю українцям, щоб це Різдво принесло справжню перемогу", – після прийняття колядників каже почесний консул України у Пенсильванії Ірина Мазур.

Колядують тут від великого до малого. Одна із учасниць коляди — пʼятирічна Катруся. Весь час дівчинка пильно стежить за колядниками, намагається підспівувати у такт, коли це доречно, а як тільки її спитаєш, як їй, чи все гаразд, чи подобається, відповідь завжди одна – вона у захваті.

Найважливіше нині – це пам'ятати про культуру

Відчувати важливість цього моменту та зберегти його, розповідати дітям про коляду та залучати до участі – пріоритет номер один.

"Зараз в Україні дуже важкі часи. Разом із правом на життя, наші воїни відстоюють право на нашу культуру. Ми тут маємо поширювати нашу культуру, розповідати про неї дітям та нагадувати, за що саме нині триває боротьба", – додає організаторка цьогорічної коляди Марта Пилип.

Колядники завітали в гості. Фото: Уляна Бойчук

Чи не у першу хату колядники заходять до пані Зені Черник. Жінка каже, що як чує колядки, то відразу згадує своє дитинство. Один із дуже яскравих спогадів – коли вони дітьми чекали першої зорі, щоб почати різдвяну вечерю, а опісля появи якої можна було колядувати. Каже, це був один з найкращих часів у житті, тому досі їх памʼятає, і колядка, коли вона звучить, то нагадує їй про ті відчуття і досі.

"Нинішні колядники тут в Америці так чудово колядують. То так розігріло серце, що бракує слів. Я думаю, що коляда повинна розповсюджуватись нині більше і повсюди, щоби маленькі діти виростали з тим, бо наші діти і внуки вже мають проблему вивчати слова, мову. Найперше і найпростіше, ми повинні їх брати на коляду з нами, щоби вони разом вчились того щось чудового", — показує на маленьку Катрусю у розмові пані Зеня Черник, яка є президенткою Української Федерації Америки, вчергове нагадує, що це чудово, що до неї завітали колядники і коли питаєш її, що таке коляда, жінка не стримує захоплення.

"Коляда — то тепле серце! То щось таке магічне, що нам нагадує, щоб ми приготувались до привітання маленького Ісуса. Діти на то дуже чекають, як ми були дуже малі, то ми всі сідали, чекали на першу зірку, як перша зірка показалася, ми тоді сідали до вечері. То були традиції, які я дотепер не забуваю. І колядка мені це нагадує. Нині наша Україна переживає одні з найважчих часів, сили Україні нині, нам не можна піддаватись, і мені дуже тяжко сказати нині веселих свят", – додає Зеня Черник.

Святкування Різдва. Фото: Уляна Бойчук

Завітали колядники і в американські родини, адже цьогоріч вперше за сто років Україна святкує Різдво Христове із цілим світом. Американець Білл чекай українських колядників, навіть підготував невелику вечірку в себе вдома, зібрав сусідів та всі разом чекали та слухали українських колядок.

"Це було чудово. Я не знав, чого очікувати, але це було фантастично і святково. Слава Україні!", — каже американець Білл.

Роман із сімʼєю теж зустрічав коляду. Всі у захваті від побаченого.

"Нас розчулила дуже українська коляда. Дякуємо дуже! Це найкраще, що було у цьому році", – каже Роман Жуков.