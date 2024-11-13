Выборы в Украине — The Economist назвал вероятную дату

Выборы в Украине. Фото: УНИАН

В Украине, похоже, уже началась определенная подготовка к президентским выборам. Они могут состояться уже в 2025 году, не раньше 25 мая.

Об этом сообщает The Economist.

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Когда в Украине возможны выборы

В материале говорится, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, в Украине начались разговоры по поводу того, какую политику будет проводить Белым дом и как победа республиканца повлияет на нашу страну. Один из важнейших вопросов — сможет ли Трамп навязать прекращение огня и будут ли в Украине выборы во время войны.

Издание отмечает, что киевские политики сейчас обсуждают две даты: 20 января 2025 года (тогда состоится инаугурация Трампа и это первый момент для любого прекращения огня) и 25 мая 2025 года — дата, когда в Украине могут состояться выборы.

Что говорят в ОП

В то же время в Офисе президента отрицают подготовку к выборам. Кроме того, собеседники The Economist скептически настроены против выборов в Украине во время войны. По их словам, столицу уже не в первый раз волнуют подобные слухи.

"Сомнения также вызывает легитимность выборов и сложность их организации: как может раздробленное государство, находящееся в состоянии войны, проводить всеобщее голосование? Не говоря уже о том, что сейчас все внимание власти должно быть сосредоточено на том, как пережить зиму, которая за прогнозами аналитиков будет тяжелым испытанием не только для армии, но и для инфраструктуры страны", — пишет издание.

Будет ли Зеленский баллотироваться на второй срок

Несмотря на это, похоже, что подготовка к выборам началась, ведь региональные избирательные штабы уже работают над списками кандидатов. Зеленский, вероятно, будет баллотироваться на второй срок, но его возможных оппонентов не называют.

"Если бы выборы состоялись завтра, Зеленскому было бы трудно повторить успех убедительной победы, одержанной им в 2019 году. Почти три года спустя после российского вторжения его больше не считают бесспорным лидером войны, каким он когда-то был. Чтобы уйти с чистой репутацией, он имеет только один выход — не участвовать в выборах и войти в историю как человека, объединившего нацию в войне", — подчеркивает издание.

Напомним, недавно народный депутат Оксана Савчук заявила, что ЦИК издала постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам. В документе говорится об упорядочении и изменениях избирательных участков.

В то же время, депутат Владимир Крейденко заявил, что выборы в Украине возможны только после окончания военного положения.