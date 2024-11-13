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Коли в Україні можуть відбутися вибори — ЗМІ назвали дату

13 листопада 2024 09:03
Карина Приходько - Редактор
Вибори в Україні — The Economist назвав ймовірну дату
Вибори в Україні. Фото: УНІАН
Карина Приходько - Редактор

В Україні, схоже, вже розпочалася певна підготовка до президентських виборів. Вони можуть відбутися вже у 2025 році, не раніше 25 травня.  

Про це повідомляє The Economist.

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Коли в Україні можливі вибори

У матеріалі йдеться, що після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, в Україні почалися розмови щодо того, яку політику буде проводити Білим дім і як перемога республіканця вплине на нашу країну. Одне з найважливіших питань — чи зможе Трамп нав'язати припинення вогню і чи будуть в Україні вибори під час війни. 

Видання зазначає, що київські політики зараз обговорюють дві дати: 20 січня 2025 року (тоді відбудеться інавгурація Трампа і це перший момент для будь-якого припинення вогню) і 25 травня 2025 року — це дата, коли в Україні можуть відбутися вибори. 

Що кажуть в ОП

Водночас в Офісі президента заперечують підготовку до виборів. Крім того, співрозмовники The Economist скептично налаштовані проти виборів в Україні під час війни. За їх словами, столицю вже не вперше хвилюють подібні чутки. 

"Сумніви також викликає легітимність виборів і складність їх організації: як може роздроблена держава, яка перебуває в стані війни, проводити загальне голосування? Не кажучи вже про те, що зараз уся увага влади має бути зосереджена на тому, як пережити зиму, яка, за прогнозами аналітиків, буде важким випробуванням не лише для армії, а й для інфраструктури країни", — пише видання. 

Чи буде Зеленський балотуватися на другий термін

Попри це, схоже, що підготовка до виборів все ж почалася, адже регіональні виборчі штаби вже працюють над списками кандидатів. Зазначається, що Зеленський, ймовірно, буде балотуватися на другий термін, але його можливих опонентів не називають. 

"Якби вибори відбулися завтра, Зеленському було б важко повторити успіх переконливої перемоги, здобутої ним у 2019 році. Майже через три роки після російського вторгнення його більше не вважають безперечним лідером війни, яким він колись був. Щоб піти з чистою репутацією він має лише один вихід — не брати участі у виборах і увійти в історію як людину, яка об'єднала націю у війні", — підкреслює видання.

Нагадаємо, нещодавно народна депутатка Оксана Савчук заявила, що ЦВК видала постанову, яка вказує на можливу підготовку до виборів. У документі йдеться про впорядкування та зміни виборчих дільниць.

Водночас депутат Володимир Крейденко заявив, що вибори в Україні можливі лише після закінчення воєнного стану. 

Україна Володимир Зеленський війна в Україні президент вибори

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