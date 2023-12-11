Когда украинцы узнают подробности ликвидации Кивы — заявление главы СБУ

Председатель СБУ Василий Малыш. Фото: СБУ

В Службе безопасности Украины заверили, что активно работают на ликвидации всех предателей и коллаборантов, предавших Украину. Работа в этом направлении идет неустанно.

Об этом сообщили на сайте СБУ в Telegram.

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Причастна ли СБУ к ликвидации Кивы

В спецслужбе отметили, что ввиду многочисленных запросов от СМИ относительно причастности СБУ к ликвидации эксдепутата-коллаборанта Ильи Кивы, глава ведомства Василий Малыш решил сделать заявление.

"Служба безопасности Украины проводит очень много успешных спецопераций, в том числе и тех, которые несут заслуженное наказание военным преступникам и врагам Украины. И как отмечал ранее глава СБУ Василий Малюк, смерть — это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам и их пособникам", — говорится в сообщении.

Кроме того, Василий Малюк неоднократно подчеркивал, что враги Украины будут непременно отвечать за свои преступления: и перед Богом, и перед украинским народом. Ситуация с ликвидацией Ильи Кивы только подтверждает эти слова.

"А все детали спецопераций СБУ общество узнает после нашей неизбежной Победы!", — сообщили в СБУ.

Напомним, 6 декабря российские СМИ сообщили о смерти бывшего украинского народного депутата Ильи Кивы.

Впоследствии ликвидацию предателя подтвердили в Службе безопасности Украины. Там отметили, что убийство нардепа стало очередной спецоперацией назначенцев СБУ.