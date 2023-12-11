Коли українці дізнаються подробиці ліквідації Киви — заява голови СБУ

Голова СБУ Василь Малюк. Фото: СБУ

В Службі безпеки України запевнили, що активно працюють на ліквідацією усіх зрадників і колаборантів, які зрадили Україну. Робота в цьому напрямку йде невпинно.

Про це повідомили на сторнці СБУ у Telegram.

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Чи причетна СБУ до ліквідації Киви

У спецслужбі наголосили, що зважаючи на численні запити від ЗМІ щодо причетності СБУ до ліквідації ексдепутата-колаборанта Іллі Киви, голова відомства Василь малий вирішив зробити заяву.

"Служба безпеки України проводить дуже багато успішних спецоперацій, зокрема і тих, які несуть заслужене покарання воєнним злочинцям і ворогам України. І як зазначав раніше Голова СБУ Василь Малюк, смерть — це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам та їх пособникам", — говориться у повідомленні.

Окрім того, Василь Малюк неодноразово підкреслював, що вороги України неодмінно відповідатимуть за свої злочини: і перед Богом, і перед українським народом. Ситуація з ліквідацією Іллі Киви лише підтверджує ці слова.

"А всі деталі спецоперацій СБУ суспільство дізнається після нашої неминучої Перемоги!", — повідомили в СБУ.

Нагадаємо, 6 грудня російські ЗМІ повідомили про смерть колишнього українського народного депутата Іллі Киви.

Згодом ліквідацію зрадника підтвердили в Службі безпеки України. Там зазначили, що це вбивство нардепа стало черговою спецоперацією призначенців СБУ.