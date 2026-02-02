Видео
Главная Новости дня Когда Украина откроет экспорт оружия, – интервью

Когда Украина откроет экспорт оружия, – интервью

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 05:52
Украина может открыть экспорт оружия уже летом-осенью - новости Скриншот видео
Игорь Федирко, исполнительный директор Украинской Ради Зброярив

Сколько оружия Украина производит на собственной территории и когда откроет экспорт оружия — в блиц-интервью Новини.LIVE рассказал Игорь Федирко, исполнительный директор Украинской Рады Зброярив.

Вы сказали, что несмотря на опыт Украины в войне против РФ в плане дронов, Запад все еще инвестирует больше средств в тяжелое вооружение. Почему так?

— У них нет войны и им сложно даются внедрение новых инноваций именно в военных доктринах. Но Европа пытается и старается решить многие проблемы. Например, относительно пересечения общих границ различными военными подразделениями и техникой. Но это только первые шаги. Мы бы хотели видеть в их военной доктрине именно применение НЗК, всех типов дронов — то есть то, что им демонстрирует война в Украине. Ведь 80% поражений мы наносим противнику именно БПЛА.

Поэтому Европе тоже пора модернизироваться и вводить инновации в свои доктрины. Ведь без них любая следующая война или конфликт обойдется ей в огромную цену. Особенно учитывая, что следующий конфликт может быть с РФ, у которой есть и новые технологии, и опыт их применения.

К тому же дорогостоящие танки можно уничтожить дроном за 500 долларов.

— Да, и мы сейчас в режиме онлайн можем видеть, как ведутся боевые действия и каждый военный НАТО тоже может это видеть. Да, у них большой авиационный парк, истребители, бомбардировщики, ракеты и тд, поэтому они и продолжают закупать танки и БТРы.

Украина нарастила собственное производство оружия, а каково процентное соотношение?

— До 60% оружия и техники, которая применяется всеми Силами Безопасности изготавливают именно в Украине. Остальные 40% мы все еще вынуждены импортировать. В первую очередь это вся самолетная техника, ракеты, авиационные бомбы, 155 калибр, все ЗРК и все детали к технике, которая нам предоставляется в качестве помощи.

Каким должен быть экспорт оружия, чтобы оно не попало в руки врага?

— Мы вернули систему, основанную на международных правилах по продаже вооружений и военной техники. Там четко аргументируется конечный потребитель, проверки по доставке и качеству продукции. Также есть прописанные нормы, что мы можем возвращать определенный объем вооружения для обеспечения собственных нужд. То есть есть много мер предосторожности от его попадания в третьи страны.

Когда могут открыть экспорт оружия?

— Мы очень надеялись, что экспорт оружия откроют до конца 2025 года, но из-за должностных изменений в МО, СНБО не смогли утвердить состав соответствующих комиссий. Поэтому ожидаем эти изменения и надеюсь уже на первые шаги в конце февраля. Однако это сместит первые отгрузки где-то на осень или конец лета этого года.

оружие Украина война в Украине дальнобойное оружие Ракетное оружие ВСУ
Галина Остаповец - Журналист
Автор:
Галина Остаповец
