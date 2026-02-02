Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Коли Україна відкриє експорт зброї, – інтерв'ю

Коли Україна відкриє експорт зброї, – інтерв'ю

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 05:52
Україна може відкрити експорт зброї вже влітку-восени - новини Скріншот відео
Ігор Федірко, виконавчий директор Української Ради Зброярів

Скільки зброї Україна виробляє на власній території та коли відкриє експорт зброї – в бліц-інтерв’ю Новини.LIVE розповів Ігор Федірко, виконавчий директор Української Ради Зброярів.

Ви сказали, що незважаючи на досвід України у війні проти РФ в плані дронів, Захід все ще інвестує більше коштів у важке озброєння. Чому так? 

— У них немає війни і їм складно даються впровадження нових інновацій саме у військових доктринах. Але Європа намагається і старається вирішити багато проблем. Наприклад, щодо перетину спільних кордонів різними військовими підрозділами та технікою. Але це лише перші кроки. Ми би хотіли бачити у їх військовій доктрині саме застосування НЗК, всіх типів дронів – тобто те, що їм демонструє війна в Україні. Адже 80% уражень ми завдаємо противнику саме БПЛа.

Реклама
Читайте також:

Тому Європі теж час модернізуватися і вводити інновації у свої доктрини. Адже без них будь-яка наступна війна або конфлікт обійдеться їй у величезну ціну. Особливо враховуючи, що наступний конфлікт може бути із РФ, у якої є і нові технології, і досвід їх застосування.  

До того ж дороговартісні танки можна знищити дроном за 500 доларів.

— Так, і ми зараз в режимі онлайн можемо бачити, як ведуться бойові дії і кожен військовий НАТО теж може це бачити. Так, у них великий авіаційний парк, винищувачі, бомбардувальники, ракети і тд, тому вони й продовжують закуповувати танки і БТРи. 

Україна наростила власне виробництво зброї, а яким є відсоткове співвідношення?

— До 60% зброї і техніки, яка застосовується всіма Силами Безпеки виготовляють саме в Україні. Решту 40% ми все ще вимушені імпортувати. В першу чергу це вся літакова техніка, ракети, авіаційні бомби, 155 калібр, всі ЗРК і всі деталі до техніки, яка нам надається як допомога. 

Яким має бути експорт зброї, щоби вона не потрапила у руки ворога?

— Ми повернули систему, що заснована на міжнародних правилах щодо продажу озброєнь та військової техніки. Там чітко аргументується кінцевий споживач, перевірки щодо доставки та якості продукції. Також є прописані норми, що ми можемо повертати певний обсяг озброєння для забезпечення власних потреб. Тобто є багато запобіжних заходів від її потрапляння до третіх країн. 

Коли можуть відкрити експорт зброї?

— Ми дуже сподівалися, що експорт зброї відкриють до кінця 2025 року, але через посадові зміни у МО, РНБО не змогли затвердити склад відповідних комісій. Тому очікуємо ці зміни і сподіваюсь вже на перші кроки наприкінці лютого. Проте це змістить перші відвантаження десь на осінь або кінець літа цього року. 

зброя Україна війна в Україні далекобійна зброя Ракетна зброя ЗСУ
Галина Остаповець - Журналіст
Автор:
Галина Остаповець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації