Ігор Федірко, виконавчий директор Української Ради Зброярів

Скільки зброї Україна виробляє на власній території та коли відкриє експорт зброї – в бліц-інтерв’ю Новини.LIVE розповів Ігор Федірко, виконавчий директор Української Ради Зброярів.

Ви сказали, що незважаючи на досвід України у війні проти РФ в плані дронів, Захід все ще інвестує більше коштів у важке озброєння. Чому так?

— У них немає війни і їм складно даються впровадження нових інновацій саме у військових доктринах. Але Європа намагається і старається вирішити багато проблем. Наприклад, щодо перетину спільних кордонів різними військовими підрозділами та технікою. Але це лише перші кроки. Ми би хотіли бачити у їх військовій доктрині саме застосування НЗК, всіх типів дронів – тобто те, що їм демонструє війна в Україні. Адже 80% уражень ми завдаємо противнику саме БПЛа.

Тому Європі теж час модернізуватися і вводити інновації у свої доктрини. Адже без них будь-яка наступна війна або конфлікт обійдеться їй у величезну ціну. Особливо враховуючи, що наступний конфлікт може бути із РФ, у якої є і нові технології, і досвід їх застосування.

До того ж дороговартісні танки можна знищити дроном за 500 доларів.

— Так, і ми зараз в режимі онлайн можемо бачити, як ведуться бойові дії і кожен військовий НАТО теж може це бачити. Так, у них великий авіаційний парк, винищувачі, бомбардувальники, ракети і тд, тому вони й продовжують закуповувати танки і БТРи.

Україна наростила власне виробництво зброї, а яким є відсоткове співвідношення?

— До 60% зброї і техніки, яка застосовується всіма Силами Безпеки виготовляють саме в Україні. Решту 40% ми все ще вимушені імпортувати. В першу чергу це вся літакова техніка, ракети, авіаційні бомби, 155 калібр, всі ЗРК і всі деталі до техніки, яка нам надається як допомога.

Яким має бути експорт зброї, щоби вона не потрапила у руки ворога?

— Ми повернули систему, що заснована на міжнародних правилах щодо продажу озброєнь та військової техніки. Там чітко аргументується кінцевий споживач, перевірки щодо доставки та якості продукції. Також є прописані норми, що ми можемо повертати певний обсяг озброєння для забезпечення власних потреб. Тобто є багато запобіжних заходів від її потрапляння до третіх країн.

Коли можуть відкрити експорт зброї?

— Ми дуже сподівалися, що експорт зброї відкриють до кінця 2025 року, але через посадові зміни у МО, РНБО не змогли затвердити склад відповідних комісій. Тому очікуємо ці зміни і сподіваюсь вже на перші кроки наприкінці лютого. Проте це змістить перші відвантаження десь на осінь або кінець літа цього року.