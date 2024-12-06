Кобзарско-лирницкие традиции Украины внесены в наследие ЮНЕСКО

Представители ЮНЕСКО и Минкультуры в Парагвае. Фото: Министерство культуры Украины

Украина получила признание программы по охране кобзарско-лирницкой традиции на мировом уровне. Во время 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по вопросам охраны нематериального культурного наследия в городе Асунсьон, столице Парагвая, "Программа по охране кобзарско-лирницкой традиции" от Украины была внесена в Реестр наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

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Почему это признание важно для украинской культуры

Как отмечают в Министерстве, признание этой практики на международном уровне как неотъемлемой части мирового культурного наследия является важным достижением, особенно в современных условиях, когда носители кобзарско-лирницкой традиции, братчики кобзарских цехов, равно как и во времена казачества, плечом к плечу с украинскими воинами поддерживают дух несокрушимости и борьбы всего украинского народа.

Украинский мастер бандуры. Фото: Министерство культуры Украины

Это достижение стало возможным благодаря упорному труду украинской инициативной группы, которая начала свою деятельность в августе 2022 года. Во второй половине того же года "Кобзарство"/"Кобзарско-лирническая традиция" была включена в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Украинские бандуристы. Фото: Министерство культуры Украины

В 2023 году по инициативе Кобзарских цехов Киева, Львова и Харькова, Ассоциации "Смотри украинское!", ОО "Центр развития "Демократия через культуру", при поддержке Благотворительного фонда "МХП — Громади" и Национальной академии искусств Украины, Украина подала заявку на внесение "Кобзарско-лирницкой традиции" и программы по ее охране в Пики нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, недавно в ЮНЕСКО ответили на обращение одесской интеллигенции по поводу сноса памятников российским и советским деятелям в городе. Международная организация пообещала мониторить ситуацию и содействовать диалогу между сторонниками разных точек зрения.

Также мы писали, что в связи с частыми атаками РФ на Харьков и другие города, Украинский национальный комитет Международного совета по достопримечательностям и достопримечательностям (ICOMOS) обратился в ЮНЕСКО с просьбой помочь защитить в Украине культурное наследие.