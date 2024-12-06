Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Кобзарство стало наследием ЮНЕСКО — почему это важно arrow

Кобзарство стало наследием ЮНЕСКО — почему это важно

6 декабря 2024 00:10
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Кобзарско-лирницкие традиции Украины внесены в наследие ЮНЕСКО
Представители ЮНЕСКО и Минкультуры в Парагвае. Фото: Министерство культуры Украины
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Украина получила признание программы по охране кобзарско-лирницкой традиции на мировом уровне. Во время 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по вопросам охраны нематериального культурного наследия в городе Асунсьон, столице Парагвая, "Программа по охране кобзарско-лирницкой традиции" от Украины была внесена в Реестр наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Читайте также:

Почему это признание важно для украинской культуры

Как отмечают в Министерстве, признание этой практики на международном уровне как неотъемлемой части мирового культурного наследия является важным достижением, особенно в современных условиях, когда носители кобзарско-лирницкой традиции, братчики кобзарских цехов, равно как и во времена казачества, плечом к плечу с украинскими воинами поддерживают дух несокрушимости и борьбы всего украинского народа.

Украинский мастер бандуры. Фото: Министерство культуры Украины
Украинский мастер бандуры. Фото: Министерство культуры Украины

Это достижение стало возможным благодаря упорному труду украинской инициативной группы, которая начала свою деятельность в августе 2022 года. Во второй половине того же года "Кобзарство"/"Кобзарско-лирническая традиция" была включена в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Кобзарство стало наследием ЮНЕСКО - почему это важно - фото 2
Украинские бандуристы. Фото: Министерство культуры Украины

В 2023 году по инициативе Кобзарских цехов Киева, Львова и Харькова, Ассоциации "Смотри украинское!", ОО "Центр развития "Демократия через культуру", при поддержке Благотворительного фонда "МХП — Громади" и Национальной академии искусств Украины, Украина подала заявку на внесение "Кобзарско-лирницкой традиции" и программы по ее охране в Пики нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, недавно в ЮНЕСКО ответили на обращение одесской интеллигенции по поводу сноса памятников российским и советским деятелям в городе. Международная организация пообещала мониторить ситуацию и содействовать диалогу между сторонниками разных точек зрения.

Также мы писали, что в связи с частыми атаками РФ на Харьков и другие города, Украинский национальный комитет Международного совета по достопримечательностям и достопримечательностям (ICOMOS) обратился в ЮНЕСКО с просьбой помочь защитить в Украине культурное наследие.

Минкульт музыка история искусство ЮНЕСКО культура

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:32 В Ровенской области судили капитана за СЗЧ подчиненных

01:30 О фронте, ядерном оружии и Трампе — Бен Ходжес дал интервью

00:37 Рабочая поездка Ермака в США — СМИ узнали подробности

00:30 На военный учет без визита в ТЦК — как сделать в декабре

00:10 Кобзарство стало наследием ЮНЕСКО — почему это важно

5 декабря 2024

23:40 Киев и область завтра будут без света — актуальные графики

22:51 ТЦК отказал мужчине в отсрочке, тот обжаловал — что решил суд

22:30 В Киеве снова будет снежить — синоптики дали прогноз на завтра

22:23 В тюрьму из-за веры — на Одесчине судили баптиста-уклониста

22:08 В Киеве прогремели мощные взрывы — что известно

01:32 В Ровенской области судили капитана за СЗЧ подчиненных

01:30 О фронте, ядерном оружии и Трампе — Бен Ходжес дал интервью

00:37 Рабочая поездка Ермака в США — СМИ узнали подробности

00:30 На военный учет без визита в ТЦК — как сделать в декабре

00:10 Кобзарство стало наследием ЮНЕСКО — почему это важно

5 декабря 2024

23:40 Киев и область завтра будут без света — актуальные графики

22:51 ТЦК отказал мужчине в отсрочке, тот обжаловал — что решил суд

22:30 В Киеве снова будет снежить — синоптики дали прогноз на завтра

22:23 В тюрьму из-за веры — на Одесчине судили баптиста-уклониста

22:08 В Киеве прогремели мощные взрывы — что известно

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

21:28 Некоторым категориям мужчин разрешат выезд за границу, — нардеп

Text

19:58 Нардеп сообщила, насколько эффективна защита энергообъектов

Text

18:21 Нардеп Чернев объяснил, лишилась ли Украина "бусификации"

Text

17:53 Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE

Text

17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

13:34 Военный объяснил, почему необходимо встать на учет в ТЦК

Text

13:09 Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

Text

13:04 Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:18 Военный прокомментировал приказ Путина выбить ВСУ с Курщины

Text

08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК