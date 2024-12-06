Кобзарсько-лірницькі традиції України внесені до спадщини ЮНЕСКО

Представники ЮНЕСКО та Мінкультури в Парагваї. Фото: Міністерство культури України

Україна отримала визнання програми з охорони кобзарсько-лірницької традиції на світовому рівні. Під час 19-ї сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань охорони нематеріальної культурної спадщини в місті Асунсьйон, столиці Парагваю, "Програму з охорони кобзарсько-лірницької традиції" від України було внесено до Реєстру спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

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Як зазначають у Міністерстві, визнання цієї практики на міжнародному рівні як невід'ємної частини світової культурної спадщини є важливим досягненням, особливо в сучасних умовах, коли носії кобзарсько-лірницької традиції, братчики кобзарських цехів, так само, як і за часів козацтва, плечом до плеча з українськими воїнами підтримують дух незламності та боротьби всього українського народу.

Український майстер бандури. Фото: Міністерство культури України

Це досягнення стало можливим завдяки наполегливій праці української ініціативної групи, яка розпочала свою діяльність в серпні 2022 року. В другій половині того ж року "Кобзарство"/"Кобзарсько-лірницьку традицію" було включено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Українські бандуристи. Фото: Міністерство культури України

У 2023 році за ініціативи Кобзарських цехів Києва, Львова та Харкова, Асоціації "Дивись українське!", ГО "Центр розвитку "Демократія через культуру", за підтримки Благодійного фонду "МХП – Громаді" та Національної академії мистецтв України, Україна подала заявку на внесення "Кобзарсько-лірницької традиції" та програми з її охорони до Списів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, нещодавно в ЮНЕСКО відповіли на звернення одеської інтелігенції з приводу знесення пам'ятників російським та радянським діячам у місті. Міжнародна організація пообіцяла моніторити ситуацію й сприяти діалогу між прибічниками різних точок зору.

Також ми писали, що у зв'язку із частими атаками РФ на Харків та інші міста, Український національний комітет Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ICOMOS) звернувся до ЮНЕСКО з проханням допомогти захистити в Україні культурну спадщину.