Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Кобзарство стало спадщиною ЮНЕСКО — чому це важливо arrow

Кобзарство стало спадщиною ЮНЕСКО — чому це важливо

6 грудня 2024 00:10
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Кобзарсько-лірницькі традиції України внесені до спадщини ЮНЕСКО
Представники ЮНЕСКО та Мінкультури в Парагваї. Фото: Міністерство культури України
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Україна отримала визнання програми з охорони кобзарсько-лірницької традиції на світовому рівні. Під час 19-ї сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань охорони нематеріальної культурної спадщини в місті Асунсьйон, столиці Парагваю, "Програму з охорони кобзарсько-лірницької традиції" від України було внесено до Реєстру спадщини ЮНЕСКО. 

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Читайте також:

Чому це визнання важливо для української культури

Як зазначають у Міністерстві, визнання цієї практики на міжнародному рівні як невід'ємної частини світової культурної спадщини є важливим досягненням, особливо в сучасних умовах, коли носії кобзарсько-лірницької традиції, братчики кобзарських цехів, так само, як і за часів козацтва, плечом до плеча з українськими воїнами підтримують дух незламності та боротьби всього українського народу.

Український майстер бандури. Фото: Міністерство культури України
Український майстер бандури. Фото: Міністерство культури України

Це досягнення стало можливим завдяки наполегливій праці української ініціативної групи, яка розпочала свою діяльність в серпні 2022 року. В другій половині того ж року "Кобзарство"/"Кобзарсько-лірницьку традицію" було включено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Кобзарство стало спадщиною ЮНЕСКО — чому це важливо - фото 2
Українські бандуристи. Фото: Міністерство культури України

У 2023 році за ініціативи Кобзарських цехів Києва, Львова та Харкова, Асоціації "Дивись українське!", ГО "Центр розвитку "Демократія через культуру", за підтримки Благодійного фонду "МХП – Громаді" та Національної академії мистецтв України, Україна подала заявку на внесення "Кобзарсько-лірницької традиції" та програми з її охорони до Списів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, нещодавно в ЮНЕСКО відповіли на звернення одеської інтелігенції з приводу знесення пам'ятників російським та радянським діячам у місті. Міжнародна організація пообіцяла моніторити ситуацію й сприяти діалогу між прибічниками різних точок зору.

Також ми писали, що у зв'язку із частими атаками РФ на Харків та інші міста, Український національний комітет Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ICOMOS) звернувся до ЮНЕСКО з проханням допомогти захистити в Україні культурну спадщину.

Мінкульт музика історія мистецтво ЮНЕСКО культура

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:37 Робоча поїздка Єрмака до США — ЗМІ дізнались подробиці

00:30 На військовий облік без візиту до ТЦК — як зробити у грудні

00:10 Кобзарство стало спадщиною ЮНЕСКО — чому це важливо

5 грудня 2024

23:40 Київ та область завтра будуть без світла — актуальні графіки

22:51 ТЦК відмовив чоловіку у відстрочці, той оскаржив— що вирішив суд

22:30 У Києві знову сніжитиме — синоптики дали прогноз погоди на завтра

22:23 До тюрми через віру — на Одещині судили баптиста-ухилянта

22:08 У Києві пролунали потужні вибухи — що відомо

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

21:34 У США сталось кілька потужних землетрусів, наближається цунамі

Text

21:28 Деяким категоріям чоловіків дозволять виїзд за кордон, — нардеп

00:37 Робоча поїздка Єрмака до США — ЗМІ дізнались подробиці

00:30 На військовий облік без візиту до ТЦК — як зробити у грудні

00:10 Кобзарство стало спадщиною ЮНЕСКО — чому це важливо

5 грудня 2024

23:40 Київ та область завтра будуть без світла — актуальні графіки

22:51 ТЦК відмовив чоловіку у відстрочці, той оскаржив— що вирішив суд

22:30 У Києві знову сніжитиме — синоптики дали прогноз погоди на завтра

22:23 До тюрми через віру — на Одещині судили баптиста-ухилянта

22:08 У Києві пролунали потужні вибухи — що відомо

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

21:34 У США сталось кілька потужних землетрусів, наближається цунамі

21:13 Доброволець застрелив чоловіка посеред вулиці — що вирішив суд

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

21:28 Деяким категоріям чоловіків дозволять виїзд за кордон, — нардеп

Text

19:58 Нардепка повідомила, наскільки ефективним є захист енергооб'єктів

Text

18:21 Нардеп Чернєв пояснив, чи позбавилась Україна "бусифікації"

Text

17:53 Сибіга жорстко звернувся до Лаврова — ефір Вечір.LIVE

Text

17:09 Податкова матиме доступ до усіх рахунків — Смаглюк пояснила коли

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

Text

13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

Text

13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК