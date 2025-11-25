Видео
Видео

Главная Новости дня Коалиция по разминированию впервые собралась в Украине — планы

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 16:53
обновлено: 16:53
Коалиция по разминированию собралась в Украине - какие планы
Коалиция по разминированию. Фото: Минобороны

В Украине впервые состоялась встреча рабочей группы государств-участников Коалиции возможностей по разминированию — международной платформы, координирующей поддержку нашего государства в сфере боевого и гуманитарного разминирования. К мероприятию присоединились 43 делегата из 14 стран и четырех международных организаций.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Как усилят украинских саперов

Как отметил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Руслан Берегуля, проведение такой встречи именно в Украине имеет стратегическое значение. Иностранные партнеры получили возможность воочию увидеть результаты работы Коалиции — от реализации программ разминирования до подготовки персонала и обеспечения современной техникой.

Украинская сторона также представила два плана имплементации развития возможностей по разминированию на 2026 год — для Государственной специальной службы транспорта и для Сил поддержки Вооруженных Сил Украины. Отдельное внимание было уделено вопросам поставок и закупок оборудования на 2025-2026 годы, а также демонстрации возможностей подразделений по разминированию Министерства обороны и ВСУ.

Во время обсуждений стороны отметили, что уже к концу 2025 года планируется создать начальные возможности, которые позволят обеспечить современным оборудованием и подготовить восемь батальонов разминирования. Это позволит более чем 450 группам выполнять задачи в чрезвычайно сложных боевых условиях.

Участникам встречи также были представлены промежуточные результаты международной помощи. В частности, почти 3 990 специалистов прошли подготовку при поддержке миссии ЕС по военной помощи Украине, американской компании Tetra Tech, канадской организации Mriya Aid и инструкторов из Испании.

Партнеры предоставили оборудование на более 408 млн евро — от Германии, Литвы, Дании, Словакии, Финляндии, Исландии, Tetra Tech, Управления ООН по обслуживанию проектов (при финансировании Нидерландов) и Mriya Aid. Еще более 111 млн евро было направлено на закупки техники и оснащения по взносам Литвы, Швеции, Германии, Исландии, Ирландии и Дании. В перечень приобретенного оборудования вошли внедорожники, кареты скорой помощи, подрывные машины, антидронные устройства, приборы ночного видения, системы противодействия дронам, миноискатели, бронетранспортеры, минные катки и другие средства, необходимые для эффективного и безопасного разминирования.

Коаліція з розмінування
Коалиция по разминированию. Фото: Минобороны

Напомним, что директор Департамента гражданской защиты Харьковской областной государственной администрации Иван Сокол заявил, что по состоянию на июль 2025 года на Харьковщине пока разминировано лишь около 1% заминированных территорий. Для этого используют специальные технологии.

А ранее пресс-секретарь Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук заявил, что в Черном море Украина вместе с союзниками готовится к масштабному разминированию акватории и усиливает безопасность морских путей.

война Минобороны разминирование война в Украине саперы
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
