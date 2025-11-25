Коаліція з розмінування зібралася в Україні - які плани

Коаліція з розмінування. Фото: Міноборони

В Україні вперше відбулася зустріч робочої групи держав-учасниць Коаліції спроможностей з розмінування — міжнародної платформи, що координує підтримку нашої держави у сфері бойового та гуманітарного розмінування. До заходу долучилися 43 делегати з 14 країн та чотирьох міжнародних організацій.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Реклама

Читайте також:

Як посилять українських саперів

Як зазначив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Руслан Берегуля, проведення такої зустрічі саме в Україні має стратегічне значення. Іноземні партнери отримали можливість на власні очі побачити результати роботи Коаліції — від реалізації програм розмінування до підготовки персоналу та забезпечення сучасною технікою.

Українська сторона також представила два плани імплементації розвитку спроможностей з розмінування на 2026 рік — для Державної спеціальної служби транспорту та для Сил підтримки Збройних Сил України. Окрему увагу було приділено питанням постачання й закупівель обладнання на 2025–2026 роки, а також демонстрації можливостей підрозділів з розмінування Міністерства оборони та ЗСУ.

Під час обговорень сторони наголосили, що вже до кінця 2025 року планується створити початкові спроможності, які дозволять забезпечити сучасним обладнанням та підготувати вісім батальйонів розмінування. Це дасть змогу більш ніж 450 групам виконувати завдання у надзвичайно складних бойових умовах.

Учасникам зустрічі також були представлені проміжні результати міжнародної допомоги. Зокрема, майже 3 990 фахівців пройшли підготовку за підтримки місії ЄС з військової допомоги Україні, американської компанії Tetra Tech, канадської організації Mriya Aid та інструкторів з Іспанії.

Коаліція з розмінування. Фото: Міноборони

Партнери надали обладнання на понад 408 млн євро — від Німеччини, Литви, Данії, Словаччини, Фінляндії, Ісландії, Tetra Tech, Управління ООН з обслуговування проєктів (за фінансування Нідерландів) та Mriya Aid. Ще понад 111 млн євро було спрямовано на закупівлі техніки та оснащення за внесками Литви, Швеції, Німеччини, Ісландії, Ірландії та Данії. До переліку придбаного обладнання увійшли позашляховики, карети швидкої допомоги, підривні машини, антидронові пристрої, прилади нічного бачення, системи протидії дронам, міношукачі, бронетранспортери, мінні катки та інші засоби, необхідні для ефективного та безпечного розмінування.

Нагадаємо, що директор Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації Іван Сокол заявив, що станом на липень 2025 року на Харківщині наразі розміновано лише близько 1% замінованих територій. Для цього використовують спеціальні технології.

А раніше речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що у Чорному морі Україна разом із союзниками готується до масштабного розмінування акваторії та посилює безпеку морських шляхів.