КНДР передала России миллион боеприпасов, какими будут последствия — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Эксперт по вооружению и главный редактор Defense Express Олег Катков вместе с ведущим обсудит поставки одного миллиона боеприпасов в Россию от КНДР. Также затронут тему возможных последствий такой военной помощи для РФ.

Посмотреть эфир, который начался в 20:45, можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Эксперт по вооружению и главный редактор Defense Express Олег Катков дал интервью Сергею Гулюку в эфире Новини.LIVE. Вместе они обсуждали поставки одного миллиона боеприпасов в Россию, перспективы увеличения производства FPV-дронов в Украине на 60%, и способы, которыми мы добьемся такого результата в изготовлении этих же дронов.

Напомним, недавно Северная Корея поставила в России более тысячи контейнеров с техникой и боеприпасами. В обмен этого Пхеньян ожидает от Москвы передовые военные технологии, оборудование для производства баллистических ракет и не только.

Добавим, Украина научилась производить морские, воздушные дроны, которых нет нигде в мире. При такой ситуации на фронте и интенсивности боев нужно производить 50-60 тысяч дронов.

Ранее мы писали, что производство боеприпасов для сил обороны Украины в ближайшее время увеличится. В странах-партнерах разворачиваются военно-промышленные мощности государственных и частных компаний.