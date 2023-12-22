КНДР передала Росії мільйон боєприпасів, якими будуть наслідки — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Експерт з озброєння та головний редактор Defense Express Олег Катков разом з ведучим обговорить постачання одного мільйону боєприпасів до Росії від КНДР. Також торкнуться теми можливих наслідків такої військової допомоги для РФ.

Подивитися ефір, який розпочався о 20:45, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Читайте також:

Ефір Новини.LIVE

Експерт з озброєння та головний редактор Defense Express Олег Катков дав інтерв'ю Сергію Гулюку в ефірі каналу Новини.LIVE. Разом вони обговорювали постачання одного мільйона боєприпасів до Росії, перспективи збільшення виробництва FPV-дронів в Україні на 60%, та способи, якими ми добʼємося такого результату у виготовленні цих самих дронів.

Нагадаємо, нещодавно Північна Корея поставила в Росії понад тисячу контейнерів з технікою та боєприпасами. В обмін на це Пхеньян очікує від Москви передові військові технології, обладнання для виробництва балістичних ракет і не тільки.

Додамо, Україна навчилася виробляти морські, повітряні дрони, яких немає ніде у світі. При такій ситуації на фронті та інтенсивності боїв потрібно виготовляти 50-60 тисяч дронів.

Раніше ми писали, що виробництво боєприпасів для Сил оборони України найближчим часом збільшиться. У країнах-партнерах розгортаються військово-промислові потужності державних та приватних компаній.