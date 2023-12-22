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КНДР передала Росії мільйон боєприпасів, якими будуть наслідки — ефір Новини.LIVE

22 грудня 2023 20:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
КНДР передала Росії мільйон боєприпасів, якими будуть наслідки — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Експерт з озброєння та головний редактор Defense Express Олег Катков разом з ведучим обговорить постачання одного мільйону боєприпасів до Росії від КНДР. Також торкнуться теми можливих наслідків такої військової допомоги для РФ. 

Подивитися ефір, який розпочався о 20:45, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Експерт з озброєння та головний редактор Defense Express Олег Катков дав інтерв'ю Сергію Гулюку в ефірі каналу Новини.LIVE. Разом вони обговорювали постачання одного мільйона боєприпасів до Росії, перспективи збільшення виробництва FPV-дронів в Україні на 60%, та способи, якими ми добʼємося такого результату у виготовленні цих самих дронів. 

Нагадаємо, нещодавно Північна Корея поставила в Росії понад тисячу контейнерів з технікою та боєприпасами. В обмін на це Пхеньян очікує від Москви передові військові технології, обладнання для виробництва балістичних ракет і не тільки.

Додамо, Україна навчилася виробляти морські, повітряні дрони, яких немає ніде у світі. При такій ситуації на фронті та інтенсивності боїв потрібно виготовляти 50-60 тисяч дронів.

Раніше ми писали, що виробництво боєприпасів для Сил оборони України найближчим часом збільшиться. У країнах-партнерах розгортаються військово-промислові потужності державних та приватних компаній.

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