Клип с участием 3-й ОШБр набрала 1 млн просмотров на Youtube

Клип Третьей штурмовой и Пророки набрал 1 млн просмотров
Трек "Новий день", который является частью проекта "Епоха", созданного совместно с Третьей штурмовой бригадой набрал один миллион просмотров на Youtube. Все вырученные средства с просмотров идут на нужды бойцов бригады.
Клип на песню был обнародован на Youtube в ноябре 2024 года.
Трек "Новий день"
В описании под видео указано, что проект "Епоха", частью которого стал трек "Новий день" является уникальным и первым в мире, в котором артисты донатят свои песни.
Песня была создана Третьей штурмовой бригадой в коллаборации с артистами и режиссерами, которые собраны в одном альбоме:
- Хейтспіч;
- ДК ЕНЕРГЕТИК;
- Два Два Девять [229];
- PVNCH;
- Renie Cares;
- Проклятий ***;
- Zwyntar;
- Пророки.
Известно, что все вырученные с прослушиваний альбома и концерта средства будут направлены на приобретение американского гусеничного бронетранспортера М113 для бойцов Третьей штурмовой бригады.
Напомним, украинская группа Ziferblat, которая поехала на Евровидение, провела вторую репетицию в Базеле.
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