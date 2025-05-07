Клип с участием 3-й ОШБр набрала 1 млн просмотров на Youtube

Один из исполнителей песни. Фото: скриншот из видео

Трек "Новий день", который является частью проекта "Епоха", созданного совместно с Третьей штурмовой бригадой набрал один миллион просмотров на Youtube. Все вырученные средства с просмотров идут на нужды бойцов бригады.

Клип на песню был обнародован на Youtube в ноябре 2024 года.

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Трек "Новий день"

В описании под видео указано, что проект "Епоха", частью которого стал трек "Новий день" является уникальным и первым в мире, в котором артисты донатят свои песни.

Песня была создана Третьей штурмовой бригадой в коллаборации с артистами и режиссерами, которые собраны в одном альбоме:

Хейтспіч;

ДК ЕНЕРГЕТИК;

Два Два Девять [229];

PVNCH;

Renie Cares;

Проклятий ***;

Zwyntar;

Пророки.

Известно, что все вырученные с прослушиваний альбома и концерта средства будут направлены на приобретение американского гусеничного бронетранспортера М113 для бойцов Третьей штурмовой бригады.

Напомним, украинская группа Ziferblat, которая поехала на Евровидение, провела вторую репетицию в Базеле.

Также мы писали, что российские войска уничтожили дом бэк-вокалистки Ziferblat Кристины Стариковой в Мирнограде на Донеччине.