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Кліп Третьої штурмової та Пророки набрав 1 млн переглядів

7 травня 2025 23:53
Євгенія Брюховецька - редактор
Кліп за участі 3-ї ОШБр набрав 1 млн переглядів на Youtube
Один з виконавців пісні. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Трек "Новий день", який є частиною проєкту "Епоха", створеного спільно із Третьою штурмовою бригадою, набрав один мільйон переглядів на Youtube. Всі виручені кошти з переглядів йдуть на потреби бійців бригади.

Кліп на пісню було оприлюднено на Youtube у листопаді 2024 року.

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Трек "Новий день"

В описі під відео зазначено, що проєкт "Епоха", частиною якого став трек "Новий день", є унікальним та першим у світі, в якому артисти донатять свої пісні.

Пісня була створена Третьою штурмовою бригадою у колаборації з артистами та режисерами, які зібрані в одному альбомі:

  • Хейтспіч; 
  • ДК ЕНЕРГЕТИК; 
  • Два Два Дев'ять [229]; 
  • PVNCH; 
  • Renie Cares; 
  • Проклятий ***;
  • Zwyntar; 
  • Пророки. 

Відомо, що всі виручені з прослуховувань альбому та концерту кошти будуть спрямовані на придбання американського гусеничного бронетранспортера М113 для бійців Третьої штурмової бригади.

Нагадаємо, український гурт Ziferblat, який поїхав на Євробачення, провів другу репетицію в Базелі.

Також ми писали, що російські війська знищили будинок бек-вокалістки Ziferblat Христини Старикової у Мирнограді на Донеччині.

YouTube трек музика пісня кліп Третя штурмова бригада
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