Кліп за участі 3-ї ОШБр набрав 1 млн переглядів на Youtube

Кліп Третьої штурмової та Пророки набрав 1 млн переглядів
Трек "Новий день", який є частиною проєкту "Епоха", створеного спільно із Третьою штурмовою бригадою, набрав один мільйон переглядів на Youtube. Всі виручені кошти з переглядів йдуть на потреби бійців бригади.
Кліп на пісню було оприлюднено на Youtube у листопаді 2024 року.
Трек "Новий день"
В описі під відео зазначено, що проєкт "Епоха", частиною якого став трек "Новий день", є унікальним та першим у світі, в якому артисти донатять свої пісні.
Пісня була створена Третьою штурмовою бригадою у колаборації з артистами та режисерами, які зібрані в одному альбомі:
- Хейтспіч;
- ДК ЕНЕРГЕТИК;
- Два Два Дев'ять [229];
- PVNCH;
- Renie Cares;
- Проклятий ***;
- Zwyntar;
- Пророки.
Відомо, що всі виручені з прослуховувань альбому та концерту кошти будуть спрямовані на придбання американського гусеничного бронетранспортера М113 для бійців Третьої штурмової бригади.
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