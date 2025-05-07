Кліп за участі 3-ї ОШБр набрав 1 млн переглядів на Youtube

Один з виконавців пісні. Фото: скриншот з відео

Трек "Новий день", який є частиною проєкту "Епоха", створеного спільно із Третьою штурмовою бригадою, набрав один мільйон переглядів на Youtube. Всі виручені кошти з переглядів йдуть на потреби бійців бригади.

Кліп на пісню було оприлюднено на Youtube у листопаді 2024 року.

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Трек "Новий день"

В описі під відео зазначено, що проєкт "Епоха", частиною якого став трек "Новий день", є унікальним та першим у світі, в якому артисти донатять свої пісні.

Пісня була створена Третьою штурмовою бригадою у колаборації з артистами та режисерами, які зібрані в одному альбомі:

Хейтспіч;

ДК ЕНЕРГЕТИК;

Два Два Дев'ять [229];

PVNCH;

Renie Cares;

Проклятий ***;

Zwyntar;

Пророки.

Відомо, що всі виручені з прослуховувань альбому та концерту кошти будуть спрямовані на придбання американського гусеничного бронетранспортера М113 для бійців Третьої штурмової бригади.

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