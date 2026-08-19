Биллу Клинтону исполнилось 80 лет: что президент США сделал для Украины

Бывший президент США Билл Клинтон. Фото: Билл Клинтон/Facebook

В среду, 19 августа, Биллу Клинтону исполняется 80 лет. В годы его президентства Украина переживала один из важнейших периодов после провозглашения независимости — от отказа от ядерного арсенала до формирования нового партнерства с Западом. Клинтон был одним из ключевых американских политиков, участвовавших в этих процессах, а его решения и заявления имели долгосрочные последствия для безопасности Украины и её международного положения.

Новини.LIVE рассказывают о пяти фактах, касающихся политики Клинтона в отношении Украины.

Клинтон лично убеждал Украину избавиться от ядерного оружия

Одним из главных вопросов украинско-американских отношений в 1990-х годах была судьба советского ядерного оружия, оставшегося на территории Украины после распада СССР. В январе 1994 года Билл Клинтон вместе с президентами Украины Леонидом Кравчуком и России Борисом Ельциным подписал Трехстороннее заявление, положившее начало процессу вывоза ядерных боеголовок из Украины.

Билл Клинтон выступает с трибуны. Фото: Билл Клинтон/Facebook

В марте того же года Клинтон публично заявил, что США поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также призвал Киев двигаться в направлении присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия.

В результате Украина в 1994 году присоединилась к ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия — ред.) как безъядерное государство, а 5 декабря того же года США, Великобритания и Россия предоставили ей гарантии безопасности в рамках Будапештского меморандума. К 1996 году из Украины были вывезены все стратегические ядерные боеголовки.

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США при Клинтоне направили Украине сотни миллионов долларов помощи

Поддержка Вашингтона при президентстве Клинтона не ограничивалась вопросами безопасности. В марте 1994 года США одобрили для Украины пакет помощи примерно на 700 млн долларов, включая 350 млн долларов экономической помощи и еще 175 млн долларов в рамках программы Нанна—Лугара по ядерному разоружению.

Бывший президент США Билл Клинтон. Фото: Билл Клинтон/Facebook

В ноябре 1994 года Клинтон объявил о выделении ещё 200 млн долларов новой помощи. Часть средств предназначалась для экономических реформ, демократических институтов и энергетики, в частности до 72 млн долларов — в виде гранта на закупку газа для отопления и электроэнергии. На тот момент общий объем американских средств, обещанных Украине, достиг 900 млн долларов.

Клинтон называл Украину важным европейским государством

Во время первого государственного визита в Украину в мае 1995 года Клинтон особо подчеркивал стратегическое значение страны для Европы. В администрации президента США тогда прямо заявляли, что Клинтон считает Украину «очень важным европейским государством» и воспринимает её как страну, имеющую особое значение для будущего всего региона.

Еще более четко эту позицию американский президент озвучил во время обращения к Леониду Кучме в ноябре 1994 года. Клинтон заявил, что независимая Украина находится "в самом сердце Европы", а США будут поддерживать её независимость, территориальную целостность и реформы.

При Клинтоне Украина сделала важный шаг к НАТО

В 1990-х годах Вашингтон поддерживал углубление контактов Украины с Североатлантическим альянсом. В 1994 году Украина присоединилась к программе НАТО "Партнерство ради мира", а в 1997-м Киев и Альянс подписали Хартию об особом партнерстве.

Этот документ стал основой дальнейшего сотрудничества Украины с НАТО. В нем, среди прочего, было зафиксировано право каждого государства самостоятельно выбирать собственные договоренности в сфере безопасности, а независимую и демократическую Украину назвали одним из ключевых факторов стабильности в Центральной и Восточной Европе.

Клинтон пытался уберечь Украину от экономического кризиса

Отдельным направлением его политики стала экономическая поддержка Украины. В 1994 году Клинтон лично обращался к лидерам «Группы семи» с просьбой поддержать украинские реформы, а также просил Россию и Туркменистан реструктурировать часть украинского энергетического долга.

Американская администрация также связывала помощь с переходом Украины к рыночной экономике, приватизацией и развитием демократических институтов. В Белом доме подчеркивали, что Вашингтон стремится не просто предоставить средства, а помочь Украине пройти сложный период экономической трансформации после распада СССР.

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Также 9 августа Леониду Кучме исполнилось 88 лет. Второй президент Украины родился 9 августа 1938 года, а возглавлял государство в 1994–2005 годах.