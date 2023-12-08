Клименко рассказал, как будут усилены меры безопасности в украинских школах

Министр внутренних дел Игорь Клименко. Фото: Цензор.НЕТ

В школах Украины будет усиливаться безопасность, особенно в прифронтовых и приграничных районах. В каждом образовательном учреждении будет полицейский и металлоискатели.

Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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За какие учебные заведения сначала "возьмется" министерство

Он отметил, что ужесточать меры безопасности начнут в школах и гимназиях. По его словам, в Украине в обычном и смешанном режиме функционирует примерно десять тысяч школ.

Поэтому сначала министерство начнет создавать меры безопасности в тех учебных заведениях, которые находятся вблизи зоны боевых действий и у границы с Россией и Беларусью.

Для чего создадут такие меры безопасности в школах

"Цель - чтобы в каждой школе был работник полиции. Этот работник будет отобран и соответственно обучен по новым учебным программам и экипирован. С учителями и руководством учебных заведений будет принимать меры по пропускному режиму, публичному порядку, реагированию на заявления и сообщения, которые будем получать", — подчеркнул Клименко.

Кроме того, он добавил, что полицейские будут помогать детям переходить в бомбоубежища. Также в Украине будет еще раз проверено состояние укрытий в школах и территорию возле учебных заведений, среди которых будут и магазины, которые находятся поблизости.

"Мы говорим и о рамочных и арочных детекторах и металлоискателях, чтобы посторонние лица не смогли зайти в учебное заведение, чтобы дети не смогли принести запрещенные предметы", — сказал Клименко.

Напомним, в Харькове планируют открыть детский сад в метрополитене. Его смогут посещать дети старшего дошкольного возраста.