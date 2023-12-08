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Клименко розповів, як буде посилено заходи безпеки в українських школах

8 грудня 2023 17:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Клименко розповів, як буде посилено заходи безпеки в українських школах
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Фото: Цензор.НЕТ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В школах України буде посилюватися безпека, особливо у прифронтових та прикордонних районах. В кожному освітньому закладі буде поліцейський та металошукачі.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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Він зауважив, що посилювати заходи безпеки почнуть у школах та гімназіях. За його словами, наразі в Україні у звичайному та змішаному режимі функціонує приблизно десять тисяч шкіл.

Тому спочатку міністерство почне створювати заходи безпеки в тих навчальних закладах, які розташові поблизу зони бойових дій та біля кордону з Росією та Білоруссю. 

Для чого створять такі заходи безпеки у школах

"Мета — щоб у кожній школі був працівник поліції. Цей працівник буде відібраний і відповідно навчений за новими навчальними програмами та екіпірований. З вчителями та керівництвом навчальних закладів буде вживати заходів щодо пропускного режиму, публічного порядку, реагування на заяви і повідомлення, які будемо отримувати", — наголосив Клименко.

Крім того, він додав, що поліцейські допомагатимуть дітям переходити у бомбосховища. Також в Україні буде ще раз перевірено стан укриттів в школах та територію біля навчальних закладах, серед яких будуть і магазини, які розташовані поблизу. 

"Ми говоримо і про рамкові й аркові детектори та металошукачі, щоб сторонні особи не змогли зайти до навчального закладу, щоб діти не змогли принести заборонені предмети", — сказав Клименко. 

Нагадаємо, у Харкові планують відкрити дитячий садок у метрополітені. Його зможуть відвідувати діти старшого дошкільного віку.

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