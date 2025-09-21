Киевстар планирует выставить на аукцион уникальный номер телефона

Киевстар хочет продать уникальный номер — какая особенность
Дата публикации 21 сентября 2025 08:07
Телефон в руках мужчины. Фото: Pexels
Мобильный оператор "Киевстар" планирует выставить на аукцион номер. Его особенностью является девять симок. Кроме того, стала известна стартовая цена.
Об этом сообщают в соцсетях.
"Киевстар" хочет выставить на аукцион номер с девятью семерками
Известно, что на аукцион планируют выставить такой номер: 0777777777.
Стартовая цена составляет 3,5 миллиона гривен. Пока неизвестно, когда начнется аукцион за особый номер телефона.
Кроме того, в сети сравнили цену с покупкой коров.
Напомним, "Киевстар" предупредил об изменениях в условиях обслуживания абонентов. Речь идет об услуге "Роуминг как дома".
Ранее Новини.LIVE рассказывали цены на одни из самых дешевых пакетов услуг от мобильных операторов Украины.
