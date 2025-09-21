Видео
Киевстар хочет продать уникальный номер — какая особенность

Дата публикации 21 сентября 2025 08:07
Киевстар планирует выставить на аукцион уникальный номер телефона
Телефон в руках мужчины. Фото: Pexels

Мобильный оператор "Киевстар" планирует выставить на аукцион номер. Его особенностью является девять симок. Кроме того, стала известна стартовая цена.

Об этом сообщают в соцсетях.

"Киевстар" хочет выставить на аукцион номер с девятью семерками

Известно, что на аукцион планируют выставить такой номер: 0777777777.

Стартовая цена составляет 3,5 миллиона гривен. Пока неизвестно, когда начнется аукцион за особый номер телефона.

Кроме того, в сети сравнили цену с покупкой коров.

Київстар продасть унікальний номер
Сравнение расходов. Фото: "Труха"

Напомним, "Киевстар" предупредил об изменениях в условиях обслуживания абонентов. Речь идет об услуге "Роуминг как дома".

Ранее Новини.LIVE рассказывали цены на одни из самых дешевых пакетов услуг от мобильных операторов Украины.

украинцы аукцион Украина Киевстар номер телефона
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
