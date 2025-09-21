Киевстар планирует выставить на аукцион уникальный номер телефона

Телефон в руках мужчины. Фото: Pexels

Мобильный оператор "Киевстар" планирует выставить на аукцион номер. Его особенностью является девять симок. Кроме того, стала известна стартовая цена.

Об этом сообщают в соцсетях.

"Киевстар" хочет выставить на аукцион номер с девятью семерками

Известно, что на аукцион планируют выставить такой номер: 0777777777.

Стартовая цена составляет 3,5 миллиона гривен. Пока неизвестно, когда начнется аукцион за особый номер телефона.

Кроме того, в сети сравнили цену с покупкой коров.

Сравнение расходов. Фото: "Труха"

